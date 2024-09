Avis aux joueurs PC, Steam a quelques petits cadeaux pour vous, disponibles dès aujourd’hui. Vous allez pouvoir vous faire la main gratuitement sur un excellent jeu fraichement sortit, mais aussi récupérer d’autres petites choses pour votre compte de joueur. Là encore, c’est gratuit, alors forcément, ça fait plaisir.

Un essai de jeu totalement gratuit

Steam offre un océan de jeux, gratuits, payants, blockbusters ou indépendants… il n’y a que l'embarras du choix. Depuis quelques années, s’il y a bien un genre qui cartonne massivement sur PC, ce sont les jeux de simulation. Euro Truck Simulator, Farming Simulator ou encore Train Sim World sont autant de licences qui cartonnent et un faible échantillon de tout ce que vous pouvez retrouver sur Steam. Vous n’avez encore jamais osé tenter l’un de ces jeux ? Ça pourrait bien changer prochainement grâce au tout récent Train Sim World 5, puisque le jeu est partiellement gratuit.

Vous pouvez en effet télécharger toute sa partie entraînement gratuitement et ainsi avoir accès au centre de formation. Dans cet espace dédié aux conducteurs de train débutants, vous pourrez vous faire la main, apprendre les rudiments du métier, toucher quelques locomotives mais surtout, prendre la température et voir si le gameplay et les sensations vous parlent. Ne vous fiez ni à son apparence ni à son titre, Train Sim World 5 est un jeu tout ce qu’il y a de plus sérieux et il est déjà extrêmement populaire chez les fans. Pléthore de trains réputés et légendaires, des itinéraires variés qui traversent des régions entieres… De toute façon, rendez-vous sur sa page Steam pour télécharger dès maintenant le morceau gratuit et tester par vous-même.

Des cadeaux en plus pour votre compte Steam

En plus de ce petit bout de jeu gratuit, Steam vous offre quelques cadeaux. Là aussi, c’est bien évidemment gratuit, cadeau oblige, et c’est destiné à votre compte de joueur. Vous pouvez dès à présent réclamer plusieurs nouveaux objets numériques pour personnaliser votre espace perso avec un cadre d’avatar, un avatar animé mais aussi un autocollant animé pour papoter avec vos camarades de jeu. Tout est disponible directement depuis la boutique de points du magasin Steam.