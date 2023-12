On est actuellement en plein dans la période des fêtes de Noël. C'est le moment de préparer ses cadeaux en prévision du grand jour. Dans la sphère vidéoludique, on ne prend pas ça à la légère, et vous allez vite comprendre pourquoi. En effet, une grande surprise attend les utilisateurs Steam, et là, on parle de milliers de jeux gratuits. L'offre ne va pas durer longtemps, et ce sera premier arrivé, premier servi. Ne traînez surtout pas.

Des milliers de cadeaux gratuits pour les utilisateurs Steam

Avant toute chose, ce n'est pas une blague. C'est Dealabs qui s'est associé à la plateforme de jeux MMOGA dans le but de distribuer... 40 000 clés Steam aux joueurs. Alors oui, ce n'est pas à proprement parler Valve qui organise l'événement, mais il faut avouer que c'est bienvenu. Si vous souhaitez en profiter, il ne va pas falloir traîner, car les 20 000 premières seront distribuées à 10h, et le reste à 14h, aujourd'hui. Des lots de consolation seront visiblement distribués à celles et ceux qui repartent les mains vides. Voici les étapes à respecter pour pouvoir potentiellement en bénéficier.

Ces « Random Steam Keys » ne s'obtiennent pas en claquant des doigts. Il faut d'abord avoir la page de promotion sous la main, et un mot de passe secret qui sera révélé à l'adresse du site Dealabs. Ensuite, il ne reste plus qu'à prier. Si vous faites partie des chanceux qui récupèrent une clé, il suffira de la rentrer sur Steam, et voir le nom du jeu que vous avez réussi à obtenir. Vous l'aurez compris, il faudra être extrêmement rapide, mais heureusement, des limites ont été mises en place.

Il y aura effectivement un filtrage par adresse IP pour éviter qu'une seule personne ne récupère plusieurs clés à la fois. On tient également à vous avertir : le site risque de rencontrer quelques problèmes techniques assez gênants. Ce genre d'événements proposant d'obtenir des clés Steam de cette manière, c'est plutôt rare. Par conséquent, attendez-vous à faire face à des messages d'erreur à cause du trafic web. Si jamais ça arrive, vous devrez simplement rafraîchir la page le plus vite possible.

Des offres à ne plus savoir quoi en faire

Décidément, Steam bénéficie de belles offres en ce mois de décembre. Récemment, la plateforme a permis aux joueurs d'essayer trois jeux gratuitement, et l'un d'entre eux, Tom Clancy's Rainbow Six® Siege, l'est encore pour un peu plus de 24h. D'une manière générale, les joueurs qui font leurs emplettes sur ce magasin y trouvent toujours leur compte lorsqu'on approche des périodes festives. Et quand ce n'est pas Valve qui organise directement de tels événements, c'est d'autres enseignes comme Dealabs qui s'en chargent. Quoi qu'il en soit, ne vous tournez pas les pouces, ça commencera dans peu de temps.