Comme pratiquement chaque semaine, il y a de très bonnes affaires à faire sur Steam. Outre les promotions généralement très intéressantes, il arrive qu’un ou plusieurs jeux gratuits et autres cadeaux se glissent dans le lot. Que ce soit de petites choses à récupérer pour customiser son profil, un jeu gratuit ou jouable gratuitement pour une période limitée, voire même un nouveau free-to-play… se faire plaisir à moindres frais, c’est possible sur Steam. En cette fin de semaine par exemple, vous pourrez récupérer un joli cadeau pour un excellent jeu. De plus, il vous reste quelques heures pour ajouter un petit jeu gratuit à votre bibliothèque.

Un cadeau pour cet excellent jeu à récupérer sur Steam

Parfois, on adore un jeu et quand bien même on aimerait pouvoir faire durer le plaisir, on est pas toujours enclin à mettre la main au portefeuille pour s’acheter un DLC. C’est pourquoi ce petit cadeau dispo sur Steam devrait faire plaisir à certains joueurs. Avis aux fans de Humankind, le DLC Cultures of Latin America Pack est gratuit en ce moment sur Steam. Ce dernier vous permettra d’ajouter pas moins de 6 nouvelles cultures telles que les Caral, les Incas ou encore les Argentins et les Cubains. À cela s’ajoute, 6 nouvelles merveilles, 9 peuplades, 15 événements narratifs et plus d’une trentaine de musiques.

Comme d’habitude, les différentes cultures proposeront leurs propres gameplay, forces et faiblesses. Pour rappel, Humankind est un 4X dans la veine de Civilization et propose un vaste panel de cultures et civilisations à jouer, en plus de certaines mécaniques de jeu, comme les événements aléatoires, qui viennent pimenter le tout et rendre chaque partie unique. Le jeu est dispo sur Steam, actuellement en promotion d’ailleurs, et s'avère être un excellent cru.

Dernière chance pour ce jeu gratuit que vous pouvez garder définitivement

Note : si vous lisez ceci après le 24 janvier 2025 à 19h, l'offre ne sera plus valable, c'est écris noir sur blanc.

Enfin, il ne vous reste plus que quelques heures pour mettre la main sur un petit jeu gratuit, Mini Thief. Un petit jeu qui ne paie pas de mine et qui a eu des retours quelque peu mitigés de la par des joueurs, mais qui s’avère suffisant pour passer un peu le temps. Il s'agit d'un jeu en pixel art dans lequel on incarne un petit voleur qui cherchera à se faire un paquet d'argent en volant des biens. Il faudra alors éviter les gardes, se cacher ou encore déjouer les systèmes de sécurité. Mini Thief est récupérable dès maintenant sur sa page Steam et pourra être gardé définitivement. Attention en revanche, l’offre n’est valable que jusqu’au 24 janvier à 19h, passé cet horaire, il redeviendra payant.

Mini Thief gratuit sur Steam jusqu'au 24 janvier 2025 à 19h

Deux jeux à tester gratuitement sur Steam

Pour finir, petite piqure de rappel concernant deux jeux actuellement jouables gratuitement sur Steam. Le premier n’est autre qu’Eternal Strands, développé par le studio Yellow Brick Games composé de vétérans de l’industrie ayant notamment travaillé chez Ubisoft ou encore BioWare. Le jeu se présente comme un action-RPG qui mélange combat singulier et magie. On y incarne une jeune femme qui cherche a redonner espoir a son peuple, chassé de son foyer par des créatures. Eternal Strands sortira le 28 janvier prochain sur PC, PS5 et Xbox Series avec une disponibilité day one dans le Xbox Game Pass.

Second jeu à tester gratuitement dès maintenant sur Steam, Tempest Rising, un jeu de stratégie en temps réel qui rappelle fortement Command & Conquer. Vous pourrez contrôler jusqu’à trois factions dotées de capacités et unités uniques et affronter vos adversaires dans différents modes de jeu solo ou multijoueur. Le jeu est attendu pour le 25 avril 2025 sur PC et est déjà jouable gratuitement le temps d’une petite démo.

Deux nouveaux jeux jouables gratuitement en ce moment :