Après une fin d'année 2022 sur les chapeaux de roues avec les Game Awards, on commence l'année 2023 avec les Steam Awards, l'occasion notamment de découvrir le vote des joueurs dans de nombreuses catégories, dont le fameux GOTY que tout le monde attend. De belles surprises au programme, avec évidemment aussi certaines évidences... Voyez plutôt :

Les catégories des Steam Awards

Jeu de l’année : Elden Ring

: Elden Ring Jeu VR de l’année : Hitman 3

: Hitman 3 Amour indéfectible : Cyberpunk 2077

: Cyberpunk 2077 C’est mieux à plusieurs : Raft

: Raft M eilleur style visuel : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Gameplay le plus innovant : Stray

: Stray Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité : Elden Ring

: Elden Ring Meilleure bande-son : Final Fantasty VII: Remake Intergrade

: Final Fantasty VII: Remake Intergrade Jeu exceptionnel riche en récits : God of War

: God of War Moment de détente : LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Meilleur jeu en déplacement : Death Stranding

Sans réelle surprise c'est Elden Ring qui rafle la mise du jeu de l'année mais aussi et de manière amusante celui auquel vous êtes une nullité, sous entendu, celui qui est le plus complexe à jouer. La dernière catégorie concerne en fait le Steam Deck et c'est Death Stranding qui remporte la mise étant donné que le jeu est (étrangement) jouable sur le mini PC, et cela malgré sa beauté.

On peut aussi être un peu chauvin et fier de la France avec la présence de Stray dans la catégorie du Gameplay le plus innovant. Bravo au studio montpelliérain BlueTwelve qui fait une très belle année. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre TEST par ici.

Maintenant la question qui fâche : êtes vous d'accord avec ce classement des Steam Awards ?