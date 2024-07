Steam permet encore d'accéder gratuitement à un nouveau jeu. Histoire d'avoir encore un peu plus de choix pendant l'été et de se régaler davantage. Que sait t-on ?

Dungeonborne, le nouveau jeu de rôle d'exploration de donjons, est désormais accessible gratuitement sur Steam via un test jouable. En demandant à participer au test, les joueurs peuvent découvrir ce jeu prometteur sans frais supplémentaires. Même si ce n'est pas garanti à 100%. Comme souvent, Steam est donc une bonne occasion de découvrir des titres sans avoir a débourser le moindre centime.

Qu'est-ce que Dungeonborne sur Steam ?

Dungeonborne est un RPG d'exploration de donjons qui met les joueurs dans la peau de héros intrépides explorant des labyrinthes remplis de dangers et de trésors. Le jeu propose une combinaison de combats stratégiques, de résolution d'énigmes et de gestion de ressources. Les joueurs doivent naviguer à travers des niveaux générés de manière procédurale, combattre des monstres variés, et trouver des objets rares pour améliorer leurs personnages. Les joueurs commencent par choisir et personnaliser leur héros, chaque personnage ayant des compétences et des attributs uniques qui influencent la manière dont ils abordent les défis du jeu. On ne va pas se mentir, il a un gros air de Dark Messiah of Might and Magic.

Comment Participer au Playtest ?

Pour accéder à Dungeonborne gratuitement, il suffit de suivre quelques étapes simples sur Steam :

Accéder à la page Steam de Dungeonborne Demander à participer au Playtest : sur la page du jeu, une option "Participer à Dungeonborne Playtest" est disponible. Cliquez sur ce bouton pour exprimer votre intérêt. Attendre l'approbation : une fois la demande envoyée, il faut attendre que l'équipe de développement approuve votre participation (ou non). cela peut prendre un certain temps en fonction de la demande et de la capacité du serveur. Télécharger le jeu : une fois approuvé, vous recevrez une notification vous permettant de télécharger et d'installer le jeu gratuitement.

Le playtest est une étape cruciale pour les développeurs de Dungeonborne. Il leur permet de recueillir des retours des joueurs, d'identifier et de corriger des bugs, et d'améliorer le gameplay global avant la sortie officielle du jeu. Les joueurs participant au playtest jouent un rôle essentiel en fournissant des commentaires précieux et en aidant à façonner le produit final.