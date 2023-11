Jouer sans dépenser un centime, c’est facile comme bonjour avec Steam. Tous les weekends, à quelques exceptions près, la plateforme propose aux joueurs PC d’essayer plusieurs productions le temps de weekend gratuits. Pendant plusieurs jours, ils ont alors accès à l’ensemble du contenu paru gratuitement depuis leur sortie et sans aucune restriction. Parfait pour élargir ses horizons et donner une chance à des titres qu’ils n’auraient pas forcément essayé autrement. Et des fois Valve et ses partenaires vont plus loin, en offrant carrément des jeux. On parle bien de titres qui seront conservés à vie une fois nichés dans leur bibliothèque. Un petit rappel s’impose donc, quatre jeux nichés dans ces deux catégories sont actuellement gratuits sur Steam, mais attention, ça se finit très bientôt.

Trois jeux jouables gratuitement sur Steam

Quatre jeux sont actuellement gratuits sur Steam donc. Autant commencer par les plus éphémères de tous, ceux qui sont à l’essai depuis ce weekend. Jusqu’à ce lundi 20 novembre à 19h, les joueurs peuvent toujours jouer sans frais à trois productions. D’un côté le jeu de stratégie historique Victoria 3 paru l’année dernière. Sans surprise, il vous demandera de bâtir votre société au beau milieu du 19e siècle en faisant face à tous les défis politiques, sociétaux et commerciaux de l’époque. On bifurque ensuite vers une autre direction avec Railroad Online, un jeu de gestion et de construction vous invitant à gérer vos propres chemins de fer et créer vos propres routes. Un titre franchement apprécié par les amateurs du genre, donc on ne peut que recommander aux plus curieux de lui donner sa chance.

Dernier jeu gratuit temporairement sur Steam et pas des moindres : F1 2023. La dernière itération de la simulation de la discipline a encore su conquérir les férus de courses à très grande vitesse lors de sa sortie en juin dernier. Le titre a su se démarquer de ses prédécesseurs grâce à son IA améliorée et une conduite toujours aux petits oignons. Seule ombre au tableau : le manque de nouveautés concrètes, mais on ne change pas une formule qui gagne, paraît-il. Là aussi vous avez jusqu’au 20 novembre à 19h pour vous faire une opinion sur le jeu.

Half Life à récupérer gratuitement et rapidement

Ce n’est cependant pas avec ces trois jeux jouables gratuitement que Steam a fait très fort ce weekend. Pour célébrer le 25e anniversaire d’Half Life, Valve n’a pas fait les choses à moitié. Véritable mise à jour du jeu avec correctifs et nouveautés, contenus inédits comme restaurés et un documentaire sur la genèse de cette production qui a marqué l’histoire du jeu vidéo… les développeurs ont mis les petits plats dans les grands. Cerise sur le gâteau, Half Life est gratuit sur Steam, et pas temporairement. Une fois que le jeu est ajouté à votre bibliothèque, il y reste niché à vie. Il faut cependant se dépêcher pour le récupérer, car l’offre prendra fin elle aussi ce lundi 20 novembre 2023 à 19h.

L’occasion parfaite pour également découvrir Half Life Uplink, mis à disposition de tous les joueurs depuis quelques jours. Pour rappel, cette mini-campagne était à l’origine un bonus offert sur disque pour l’achat de matériels PC spécifiques et donné dans certains magazines. Pour couronner le tout, cette version ultime d’Half Life est désormais compatible avec le Steam Deck grâce à une mise à jour des paramètres graphiques.