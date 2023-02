Dès aujourd’hui, et ce pendant tout le weekend, vous pouvez tester gratuitement trois excellents jeux dont l’une des dernières adaptations Marvel acclamée par la critique.

Les bons plans s'enchaînent pour les joueurs PC. Entre les cadeaux Epic Games Store, les 7 jeux gratuits Steam et ou encore un titre offert sur GOG, c’est la régalade. La boutique de Valve continue sur sa lancée en annonçant une nouvelle opération permettant de tester plusieurs productions sans frais. Une initiative qui durera quelques jours, laissant assez de temps aux plus curieux de se faire une idée des trois heureux sélectionnés.

Trois jeux jouables gratuitement sur Steam

La plateforme Fanatical propose aux utilisateurs de récupérer 7 jeux gratuits Steam d’une licence très populaire des années 90 pendant encore quelques jours. C’est désormais au tour de la boutique de Valve de lancer sa propre opération commerciale pour occuper les joueurs le temps d’un weekend. Du 16 au 20 février, à l’exception d’un seul titre, trois jeux peuvent être testés gratuitement sur Steam. Dans le lot, l’une des grosses surprises de l’année dernière, un RTS d’une franchise culte et un excellent titre indépendant. La seule condition ? Avoir un compte sur la plateforme et un PC capable de faire tourner les jeux en question. Quels sont-ils justement ? En voici la liste et leur date de disponibilité :

Marvel’s Midnight Suns (du 16 au 19 février 2023) : c’était l’une des grosses surprises de 2022. Quand Marvel rencontre XCOM, ça donne Midnight Suns. Un jeu de stratégie qui repose sur un système de deck brillant, des combats grisants et un fanservice bien dosé comme il faut.

Book of Demons (du 16 au 20 février 2023) : petit jeu indépendant mais non moins tout aussi apprécié avec plus de 8000 avis très positifs sur Steam. Du hack & slash pur et dur diablement fun qui vous invite à pourfendre les armées des ténèbres dans les donjons sous la Vieille Cathédrale.

Age of Empires IV (du 16 au 20 février 2023) : dernier volet de l'un des jeux de stratégie en temps réel les plus appréciés. Livrez des batailles retorses au travers de 4 campagnes avec 35 missions qui couvrent 500 ans d'histoire.

Pour tester gratuitement ces trois jeux, il suffit simplement de se rendre sur leurs pages Steam respectives. Au-dessus de l'encart permettant de les acheter se trouve une case verte avec la mention « Jouer au jeu ». Un clic dessus et un téléchargement plus tard et l'essai gratuit est à vous. Comme souvent, il n’y a aucune restriction en termes de contenus. Vous aurez accès à l’ensemble du jeu de base de chacun des titres pendant la période donnée.

L’occasion de se faire une idée concrète sur eux, notamment Marvel’s Midnight Suns qui a été un véritable succès critique qui ne s’est pas reflété avec les ventes. Tous les jeux de la sélection profitent également de promos sur Steam lors de cette opération. L’adaptation Marvel passe par exemple à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%), alors même que le DLC consacré à Venom est tout fraîchement annoncé. Age of Empires 4 est quant à lui proposé à 23,99€ (-40%), tandis que le jeu indépendant Book of Demons peut être obtenu pour seulement 4,59€ (-80%).