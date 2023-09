L’Epic Games Store n’a pas le monopole des jeux gratuits. La boutique des créateurs de Fortnite est réglée comme une montre, chaque jeudi un ou plusieurs titres sont offerts. Cela n’empêche pas ses concurrents d’y aller de leurs petites initiatives. Du côté de Steam, ce sont avant tout des périodes d’essai gratuites. Le concept est simple, pendant plusieurs jours vous pouvez jouer à une ou plusieurs productions sans sortir la carte bleue. Passé ce délai, elles deviennent payantes. Cette semaine, ce sont donc trois jeux qui se laissent approcher, dont une sortie relativement récente et l’une toute fraîche.

Trois jeux gratuits sur Steam ce weekend

Nouvelle semaine, nouveaux jeux jouables gratuitement sur Steam. L’occasion de tester quelques productions le temps d’un long weekend et ce dans leur intégralité. C’est bien l’ensemble des modes de jeu, mises à jour gratuites et fonctionnalités qui sont disponibles lors de cette initiative. En règle générale, la plateforme met en avant des titres orientés multijoueurs, et ce sera encore le cas cette semaine, notamment avec une sortie toute récente.

The Walking Dead Betrayal gratuit pour sa sortie

Lancé ce 14 septembre, The Walking Dead Betrayal est la toute dernière adaptation en date de la série. Son concept diffère des autres jeux de la licence, puisqu’il prend cette fois-ci des airs d’Among Us. Coopération et tromperie seront donc de mise dans ce titre regroupant 5 à 8 personnes. Le but du jeu est simple : coopérer pour survivre, mais des traîtres tentent par tous les moyens de saboter vos efforts alors qu’une horde de rôdeurs approche à grands pas. Other Ocean Interactive, à qui l’on doit déjà Project Winter, a eu la bonne idée de le rendre gratuit sur Steam jusqu’au 18 septembre 2023, histoire de mettre toutes les chances de son côté.

Friends vs Friends

Encore une expérience purement orientée multijoueur. Friends vs Friends est un jeu de shoot combiné à des combats orientés deck-building. Les joueurs participent alors à des affrontements à 1 contre 1 ou 2 contre 2, avec la possibilité de gagner des niveaux, d’améliorer ses cartes, d’en gagner de nouvelles et de débloquer des personnages inédits. Le titre est régulièrement mis à jour depuis son lancement en mai et c’est bien l’ensemble des contenus ajoutés gratuitement qui est disponible pendant cette période d’essai. La progression et le contenu débloqué sera évidemment conservé en cas d’achat. Friends vs Friends est lui aussi jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 18 septembre 2023.

Assetto Corsa Competizione

Changement de décor avec Assetto Corsa Competizione. Les amateurs de voitures et des Blancpain GT Series vont pouvoir se plonger dans cette simulation et son atmosphère inspirée du Championnat FIA GT3 le temps d’un weekend. Au programme, des voitures, des circuits officiels ainsi que les pilotes et équipes homologués. L’essai gratuit du jeu sur Steam prendra fin le 18 septembre 2023.

Si vous souhaitez tester gratuitement ces trois jeux, rien de plus simple. Rendez-vous sur leurs pages Steam respectives puis cliquez sur l’encart vert avec la mention « Jouer au jeu » pour lancer le téléchargement. Comme d’habitude, les titres de cette sélection sont en promo au cas où vous aimeriez les conserver la période d’essai passée.