Le programme du State of Play de juin 2022 se dévoile un peu plus. Sony a confirmé la présence d’un gros jeu VR, tandis qu’une exclusivité console PS5 semble se préparer à une annonce.

A quelques heures du début des festivités du Summer Game Fest, les indices autour du line-up du State of Play se dévoilent. On sait désormais qu’il y aura au moins un gros jeu attendu, tandis que la présence Final Fantasy 16 se confirme un peu plus.

Horizon Call of the Mountain au State of Play, avec Final Fantasy 16 ?

On s’en doutait, mais c’est désormais officiel. Horizon Call of the Mountain donnera de ses nouvelles au State of Play de ce soir. Le spin-off destiné au PS VR 2 s’était brièvement dévoilé lors de la conférence Sony du CES 2022. On devrait donc enfin avoir le droit à du concret avec sans doute des séquences de gameplay pour mettre en avant les nouveautés du casque. Mais ça ne devrait pas être le seul gros jeu qui pointera le bout de son nez cette nuit. Depuis les annonces de Square Enix autour de l'anniversaire de FF, il est presque acté que Final Fantasy 16 dévoilera sa nouvelle bande-annonce pendant le Summer Game Fest. Et ce sera visiblement ce soir.

Comme l’a repéré un internaute, PlayStation a mis à jour la page dédiée au jeu quelques heures avant le début du State of Play. De quoi laisser présager l’apparition du jeu avec peut-être une date de sortie, enfin. Tout ceci n’est pour le moment que pure spéculation, mais les astres semblent enfin s’aligner pour les fans de la licence. D’autant qu’il semble peu probable à ce stade que l’exclusivité PS5 ne profite pas de la conférence du constructeur pour se remontrer. Rendez-vous ce soir à 23h59 pour avoir le fin mot de l'histoire.