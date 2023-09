Ca y est ! Sony a fait un point sur les nouveaux jeux PS5, PS4 et PSVR 2 à venir. Un State of Play sans trop surprise, mais bien solide avec de grands noms du jeu vidéo.

Il y a quelques heures, PlayStation a sorti un nouveau State of Play de son chapeau. Un événement pas si surprenant que cela, car de nombreuses rumeurs nous avaient déjà informé de son existence. Une conférence plus intéressante que le Nintendo Direct plein de remasters ? Oui. Pendant un peu moins de 30 minutes, Sony a offert un spectacle assez divertissant, même si l'ouverture aurait pu être forcément plus percutante... Voici toutes les annonces du State of Play du 14 septembre 2023 avec une grosse surprise pour le remake d'un jeu culte, et du neuf pour les collectionneurs.

FF7 Rebirth, Marvel's Spider-Man 2, toutes les nouveautés PS5

Le constructeur japonais avait annoncé la couleur pour tempérer les attentes : le State of Play n'était pas destiné aux jeux PlayStation Studios. Un petit mensonge puisqu'on a quand même eu le droit à une présentation de Marvel's Spider-Man 2, juste avant la publication des previews. De quoi faire saliver les afficionados de l'homme araignée.

Les fans de Final Fantasy, qui attendent avec grande impatience la suite des aventures de Cloud, Sephiroth et consorts, ont eu un trailer explosif pour FF7 Rebirth alias FF7 Remake 2. Après le State of Play, Square Enix a levé le voile sur une édition collector colossale... à un prix tout aussi impressionnant. D'ailleurs, tant qu'on aborde la partie collection, trois nouvelles façades PS5 et DualSense ont été révélées. Six produits avec trois coloris différents à chaque fois. Les manettes sont à 64,99€ et sortiront respectivement le 3 novembre 2023 pour la Volcanic Red et la Cobalt Blue, et le 26 janvier pour la Sterling Silver. Les coques qui sont vendues 49,99€ seront disponibles aux mêmes dates, tandis que les précommandes ouvriront le 4 octobre à 10h sur la boutique officielle PlayStation.

Ce State of Play a aussi été le témoin d'une annonce hyper attendue : le DLC Ada Wong de Resident Evil 4. On a également eu un aperçu du mode VR gratuit qui promet quelques frissons. Pour jouer à se faire peur, quoi de mieux que d'aller chasser des fantômes ? Le jeu Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, qui avait été annoncé sur Meta Quest 2, arrive en même temps sur PSVR 2 le 26 octobre 2023.

La liste des annonces du State of Play de septembre 2023

Bien évidemment, le State of Play avait d'autres choses comme un trailer de Ghostrunner 2 et la révélation d'une démo déjà téléchargeable, une bande-annonce de l'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora, la confirmation du DLC Tales of Arise Beyond the Dawn, le Fortnite X Splatoom Foamstars ou l'intro WTF avec Baby Steps, une prod Devolver Digital.

Bref, une sélection assez variée dans l'ensemble, et donc une bonne surprise par rapport au PlayStation Showcase qui avait été jugé très décevant. Surtout au regard des attentes suscitées par l'événement en amont de sa diffusion. Si vous l'avez raté, voici tous les trailers à (re)voir des jeux PS5, PS4 et PSVR 2 du State of Play de septembre 2023. Certains étant aussi prévus sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Marvel's Spider-Man 2 - présentation State of Play (PS5)

FF7 Rebirth - trailer State of Play 14 septembre 2023 (PS5)

Resident Evil 4 VR et DLC Ada Wong (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

La version VR est exclusive au PSVR 2.

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Tales of Arise DLC Beyond the Dawn (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Helldivers 2 (PS5, PC)

Ghostrunner 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2, Meta Quest 2)

Baby Steps (PS5, PC)

Foamstars (PS5, PS4)

Trois nouvelles façades PS5 avec la Deep Earth Collection