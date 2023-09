Surprise du soir bonsoir. Sony vient d’annoncer un nouveau State of Play en marge du Tokyo Game Show. Voici quand et comment le regarder, ainsi que les jeux attendus.

La journée aura été chargée pour les joueurs PlayStation. Entre une énorme mise à jour de la PS5 et l’annonce des jeux PS Plus Extra & Premium, il y avait déjà de quoi faire. Sony avait une dernière surprise qu’il gardait bien au chaud dans la soirée : un nouvel événement a été annoncé et il fera la lumière sur les prochains gros jeux de la console. Voici quand et comment regarder le State of Play de septembre 2023.

Où et quand regarder le State of Play ?

Après l’officialisation du Nintendo Direct plus tôt dans l’après-midi, c’est une autre rumeur qui se confirme. Sony tiendra bien un State of Play ce jeudi 14 septembre à 23h00, heure française. Non il ne sera pas consacré à Marvel's Spider-Man 2, la prochaine grosse sortie de l’éditeur. Sans doute parce que le Tokyo Game Show approche, l’éditeur japonais consacrera cette diffusion aux prochaines sorties des éditeurs et aux productions indépendantes. Pas de nouvelles annonces à prévoir, Sony annonce la couleur d’emblée : ce ne seront que des jeux qui ont déjà été révélés.

Il n’en fallait pas plus pour alimenter à nouveau les rumeurs autour d’une présentation de FF7 Rebirth. La seconde partie de la trilogie de remake s’était récemment faire remarquée lorsque de grands revendeurs américains ont ouvert leurs précommandes prématurément, signe d’une annonce imminente. Le State of Play semble tout indiqué, surtout après le malencontreux tweet de PlayStation Allemagne. Il n’y a pas que le prochain titre phare de Square Enix qui est attendu. Stellar Blade autrefois connu en tant que Project Eve pourrait lui aussi faire une apparition très remarquée. Puisque Sony évoque directement les jeux phases du PS VR2, difficile de ne pas imaginer un petit Resident Evil VR faire une démonstration. Les candidats ne manquent pas et comme les éditions précédentes, Sony peut néanmoins réserver quelques surprises.

Si l’accent sera mis sur les jeux des partenaires, il n’est cependant pas exclu que Marvel's Spider-Man 2 et d’autres jeux de l’éditeur pointent le bout de leur nez. Le géant japonais avait déjà fait le coup avec God of War Ragnarok lors d’une édition précédente. Rendez-vous donc demain pour découvrir les nouvelles annonces autour de la PS5. Et vous, quels jeux aimeriez-vous y voir ?