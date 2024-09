Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes ces dernières semaines. L’impatience des joueurs grandissait face à un catalogue pour les mois à venir tristement flou, surtout après la sortie compliquée de Concord. La rentrée semblait alors tout indiquée pour balayer ces incertitudes et laisser place à une communication de plus grande envergure, avec de futures exclusivités à la clé. PlayStation a en effet pris pour habitude de donner rendez-vous à ses joueurs en septembre pour un State of Play ou PS Showcase. L'éditeur n'a en revanche pas attendu sa nouvelle prise de parole pour révéler au grand jour la PS5 Pro. Une annonce qui a particulièrement clivé au vu du prix de la console, les joueurs reprochant à la marque son manque d'exclusivités et de jeux, hors remasters et remakes, dernièrement. Peut-être que les doutes seront balayés avec la nouvelle conférence, qui s'est enfin confirmée.

Le State of Play de septembre 2024 confirmé

C’était une annonce particulièrement attendue. Après une prise de parole en mai dernier jugée demi-teinte par une partie de la communauté, le State of Play de septembre est synonyme de tous les espoirs. Sony en profite généralement pour mettre en lumière les jeux qui accompagneront la PlayStation 5 jusqu’à la fin de l’année, mais pas que. Avec l'arrivée prochaine de la PS5 Pro, beaucoup comptent sur Sony pour venir avec de beaux arguments, notamment de nouvelles exclusivités en préparation depuis un moment.

Le rendez-vous est donc donné au 24 septembre 2024 à 23h59, heure française, pour un nouveau State of Play. L’événement durera plus de 30 minutes au total, avec en tout 20 jeux « des quatre coins du monde » qui seront montrés. Le constructeur a annoncé la couleur, il y aura bien des productions de PlayStation Studios mais pas que. Alors à quoi peut-on s'attendre ?

PS5 Pro, exclusivités, à quoi s'attendre pour ce State of Play ?

C’est la question qui brûle toutes les lèvres. Qu’est-ce qui sera montré lors de ce State of Play ? Pour le moment, Sony n’a pas confirmé grand-chose si ce n’est qu’il y aura une vingtaines de jeux montrés au total, qu'ils soient réservés à la PS5 ou au PS VR 2. En 30 minutes de temps, ce State of Play pourrait malgré tout être le théâtre d’annonces surprises qui pourraient permettre à la PS5 Pro de faire valoir ses atouts.

Enfin le retour d'exclusivités PS5 déjà annoncées ?

Côté jeux, il faut évidemment s’attendre à avoir des nouvelles de titres déjà annoncés. Confirmée pour le Tokyo Game Show qui se tiendra très prochainement, l'exclusivité PS5 Death Stranding 2 semble naturellement tout indiquée. Hideo Kojima a d’ailleurs récemment partagé une photo de lui jouant à son prochain bébé, avec une mystérieuse console cachée sous un bout de tissu. Peut-être que le jeu servira de petite démo technique lors du State of Play ? Il ne faudrait en revanche pas trop compter sur les productions PlayStation Studios.

N'espérez donc pas une apparition de Marvel’s Wolverine, même si les chances de voir un DLC pour Marvel’s Spider-Man 2 sont cependant plus fortes. Reste également à savoir si Sony se risquera à montrer Fairgame$ après les débuts compliqués de Concord. Le jeu de braquage compétitif, confectionné par le nouveau studio de Jade Raymond (Assassin’s Creed), s’est montré particulièrement discret depuis son annonce. Il pourrait tenter le tout pour le tout en faisant un hold-up pendant le State of Play. Une certitude : LEGO Horizon Adventures annoncera sa date de sortie. Il faudra cependant feindre la surprise, puisque l'éditeur a fait une petite boulette en révélant l'information en avance. Ca ne devrait d'ailleurs pas être le seul jeu de la licence à pointer le bout de son nez.

L'organisme de classification américain a en effet vendu la mèche. Un certain Horizon Zero Dawn Remaster serait annoncé lors de l'événement et on l'imagine bien accompagner la sortie de la PS5 Pro. L'insider fiable Jeff Grubb a également laissé entendre que ce ne serait pas le seul remaster de l'événement. Non, ce ne sera pas Bloodborne, mais il semblerait que Day Gone profitera prochainement d'un petit lifting.

Les éditeurs tiers sous le feu des projecteurs au State of Play ?

Les éditeurs partenaires devraient assurer le spectacle une nouvelle fois. Les possibilités sont nombreuses : Silent Hill 2, Assassin’s Creed Shadows, Metal Gear Solid 3 Remake, Phantom Blade 0… ce ne sont pas les candidats potentiels qui manquent. Partenaire historique de Sony, Square Enix pourrait revenir avec quelques surprises dans sa besace. Peut-être aurons-nous enfin l’annonce du fameux FF9 Remake ou d’un FF Tactics Remaster dévoilés via le leak de Nvidia ? On penche davantage du côté de Dragon Quest 3 Remake attendu pour le mois de novembre. Comme toujours, Sony devrait une place à la scène indépendante et devrait mettre sous le feu des projecteurs plusieurs jeux PSVR2.

