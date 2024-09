Le State of Play refait parler de lui. L'événement consacré aux jeux PS5 et PSVR 2 est attendu plus tard ce mois-ci et la date de la conférence se confirme toujours plus.

L’actualité autour de PlayStation est chargée. Alors qu’Astro Bot est déjà considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année, Sony a dévoilé au grand jour sa PS5 Pro. La console surpuissante est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours à cause de son tarif, jugé trop exorbitant par de nombreux joueurs. Une polémique bien partie pour durer, d’autant qu’elle est alimentée par un autre problème : le manque de jeux. Outre le petit robot ou encore Concord, l’éditeur japonais s’est en effet surtout reposé sur ses partenaires pour son line-up de 2024. Tous les espoirs étaient placés sur une PlayStation Showcase, ce serait finalement un State of Play et l'étau se resserrait autour du prochain gros événement.

Ca se confirme encore pour le State of Play de septembre

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes. L’impatience des joueurs PS5 grandit face à un catalogue très flou pour les mois à venir, surtout maintenant qu’Astro Bot a atterri sur nos consoles. Sony a pris pour habitude de communiquer en septembre pour balayer les incertitudes de son public, mais il faudrait bien oublier une présentation riche telle un PlayStation Showcase. À la place, l’éditeur japonais pencherait davantage pour un State of Play. Jeff Grubb, insider réputé, a reconfirmé dans son récent podcast que l’événement se tiendrait bien dans la soirée du mardi 24 septembre 2024. Les joueuses et joueurs PS5 devraient cependant tempérer leurs attentes puisqu’il se murmure que les jeux des PlayStation Studios seraient mis de côté au profit des productions des éditeurs tiers… une fois encore.

On peut malgré tout s’attendre à quelques surprises, bonnes comme mauvaises. L’organisme de classification a par exemple vendu la mèche quant à un certain Horizon Zero Dawn Remastered, qui ne manque pas de faire couler beaucoup d’encre. Selon Grubb, ce ne serait en revanche pas le jeu qui aurait le droit à un petit lifting. Le journaliste affirme en effet qu’un autre remaster serait annoncé lors de ce State of Play. Il ne serait cependant pas aussi « excitant » que la remise en beauté d’Aloy. Les paris sont ouverts, mais il est tout à fait possible qu’une simple version PC se cache derrière ce teasing. Le portage de The Last of Us 2 Remastered serait prêt depuis un moment, sans qu’aucune annonce officielle n’ait été faite. Réponse dans quelques jours donc, normalement.

Source : Giant Bomb