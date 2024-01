Pas plus tard qu'hier, Xbox a officiellement annoncé son nouveau Developer_Direct. Il est prévu pour le 18 janvier prochain, avec de belles annonces au rendez-vous. La firme commence donc cette année 2024 sur les chapeaux de roue. Mais que se passe-t-il du côté de PlayStation pour sa PS5 (et peut-être encore la PS4) ? Eh bien, visiblement, Sony serait en train de mijoter un State of Play qui devrait débarquer dans peu de temps.

Un State of Play avec de grosses annonces pour la PS5 en février 2024 ?

Sur le papier, cette information n'a vraiment rien de surprenant. Pour cause, le constructeur va forcément tenir un State of Play au moins une fois dans l'année. La question maintenant, c'est de savoir quand. Pour Jeff Grubb, un insider plus ou moins fiable, la fameuse présentation se tiendra dans quelques semaines. Au passage, il explique qu'il en va même pour le prochain Nintendo Direct. En soi, c'est déjà arrivé que les deux événements soient séparés de moins d'une semaine.

Ceci dit, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux propos de notre homme vis-à-vis de ce State of Play ? Eh bien, on ne sait pas vraiment comment se positionner par rapport à ça. Il a tendance à avoir des scoops sur toutes les licences possibles et imaginables, sur la PS5 ou la Xbox Series, sans apporter de preuves tangibles dans la balance. En bref, il n'a pas un score parfait, et par conséquent, il vaut mieux prendre ce qui est dit avec des pincettes. Néanmoins, il ne faut pas oublier un élément important qui soutiendrait la rumeur de Grubb.

En effet, en 2023, Sony a mis en place un State of Play au mois de février, avec des annonces pour la PS4 et PS5. Ainsi, il pourrait très bien décider de reproduire le même schéma. De toute façon, le géant japonais a pris l'habitude de communiquer tôt dans l'année sur ce qu'il compte faire dans le futur immédiat. Pour l'heure, on va donc éviter de s'avancer trop vite, mais il va sans dire que ce serait une belle occasion pour faire de grosses révélations. En plus, ça permettrait de rebondir suite au Direct de son concurrent Xbox.

Quelles annonces pour Xbox ?

Effectivement, un State of Play serait dans l'ordre des choses au vu de ce qui a été annoncé pour le Developer_Direct de Xbox. Au menu, on va avoir droit à Avowed, la nouvelle production d'Obsidian Entertainment, Ara History Untold, Senua’s Saga Hellblade 2, mais surtout, le jeu Indiana Jones de Machine Games. Ce dernier est attendu au tournant, car on n'a pas encore vu d'images in-game. On espère que ce sera le cas le 18 janvier. Il ne reste plus qu'à savoir s'il y aura une grosse surprise à l'image d'Hi-Fi Rush l'année dernière. On aura bientôt la réponse, alors encore un peu de patience.