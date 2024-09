La date du prochain State of Play, attendu plus tard ce mois-ci, refait parler d'elle, avec une précision indiquant que la grosse conférence de Sony arrivera un peu plus tard que pressenti.

Alors que les esprits sont encore échauffés par la PS5 Pro (et surtout son prix), Sony a encore ce mois-ci un tour dans sa manche avec son fameux State of Play. À défaut d'une annonce officielle, c'est le bien connu insider Jeff Grubb qui apporte une précision quant à sa date de diffusion, un brin plus lointaine que jusqu'alors pressenti.

L'actualité autour de Sony est en ce moment pour le moins bouillante. Coup sur coup, le géant japonais marque l'histoire avec un jeu-service à la durée de vie la plus courte de tous les temps, Concord ayant fermé ses serveurs seulement deux semaines après sa sortie (et pourtant l'une des stars du State of Play de mai dernier). Ensuite, la PS5 Pro se montre officiellement avec des propositions intéressantes, mais totalement éclipsées par un prix d'entrée 100% numérique à 800 euros, faisant d'elle l'une des consoles les plus chères jamais mises sur le marché.

Sa prochaine conférence State of Play est donc très surveillée, pour voir ce que réserve PlayStation à sa communauté dans un avenir plus ou moins proche. D'après les dernières rumeurs, l'événement aurait lieu le 19 septembre. Depuis, Jeff Grubb s'est fendu d'une autre prédiction en compagnie de GameSpot, entre autres pour revenir sur la situation après l'annonce de la PS5 Pro, avec notamment une véritable ruée des consommateurs et/ou scalpers sur les lecteurs PS5 vendus séparément. L'insider avance ainsi que la date de diffusion du prochain State of Play serait finalement fixée au 24 septembre. L'homme se montre généralement relativement fiable dans le domaine. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle pour en être certain.

Quoi qu'il soit, espérons que ce State of Play sera chargé en annonces fortes. Outre la potentielle apparition de titres connus et attendus comme Metal Gear Solid 3 Remake et Silent Hill 2 Remake, il serait de bon ton pour Sony de nous réserver d'agréables surprises. Notamment avec des présentations convaincantes de jeux à venir avec le fameux label « PS5 Pro Enhanced » ? Rendez-vous en tout cas dans les prochains jours pour découvrir tout cela.

