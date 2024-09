Attendu au tournant, le prochain State of Play devrait faire l'objet d'une annonce imminente, alors que sa date de diffusion se dessine plus clairement.

Ces derniers temps, l'actualité autour de Sony est plutôt bouillante. Entre l'aveu d'échec historique de Concord, un Astro Bot salué par des critiques dithyrambiques, une PS5 Pro qui ne devrait plus tarder à se montrer et le State of Play à venir, le géant japonais est sur tous les fronts. De nouvelles rumeurs concernant son prochain événement viennent en tout cas en préciser la très probable date de sortie. Une annonce imminente ?

Un State of Play chargé en annonces attendues ?

La date du prochain State of Play semble se resserrer. Il y a une semaine, le journaliste Jeff Grubb a jeté de l'huile sur le feu. « Il y aura probablement un State of Play - pas un PlayStation Showcase - d'ici la fin du mois de septembre ». D'après ce qui se murmure, ça pourrait avoir lieu avant le Tokyo Game Show 2024, qui se tiendra du 26 au 29 septembre 2024. Si l'on en croit l'insider Lunatic Ignus, qui a révélé que des DLC seraient déjà prévus pour le très bon Black Myth Wukong, le prochain SOP aurait lieu le 19-20 septembre 2024, en fonction de l'horaire.

« Le State of Play aura lieu le 19-20 septembre 2024. Ce sera un SOP plutôt gros qui aura des jeux first party, y compris une avant-première mondiale que j'attends. Même si je ne suis pas sûr à 100% de cela ». Quel serait cette grande première et les exclusivités PlayStation Studios qui pourraient être présentées ? Dans le plus plausible, on peut éventuellement attendre un trailer de Death Stranding 2 qui sort en 2025 sur PS5. Ensuite, c'est beaucoup plus flou.

Fairgame$, le prochain jeu service de Sony Interactive Entertainment, pourrait peut-être se montrer au State of Play. Après le flop monumental de Concord, le journaliste Christopher Dring, directeur de GamesIndustry.biz, a déclaré avoir entendu « de bonnes choses à propos du jeu de Jade Raymond ». Et après ? En vérité, on peut tout imaginer.

Le prochain jeu Naughty Dog pourrait-il être présenté au futur State of Play ? Pourquoi pas. Visiblement, le développement de The Last of Us 3 prendrait un peu plus forme, et le studio aurait une nouvelle licence dans les cartons. Idem pour Santa Monica Studio qui travaillerait au moins sur deux licences, après Ragnarok. Ce serait un nouveau jeu God of War et une franchise totalement inédite. Dans les théories, Sucker Punch planche depuis un moment sur Ghost of Tsushima 2, donc on pourrait aussi en apprendre davantage. Avant cet événement, Lunatic Ignus estime que Sony pourrait également dévoiler la PS5 Pro.

Source : Lunatic Ignus via Discord.