À quelques heures du State of Play prévu ce soir, les premiers leaks commencent déjà à faire surface. Comme souvent avant ce genre d’événement, des informations confidentielles apparaissent en ligne, éveillant la curiosité des fans et alimentant les spéculations. Ce dernier leak semble confirmer que des annonces majeures sont à venir.

Un remaster vient de leaker pour le State of Play

Parmi les révélations inattendues, un remaster des jeux cultes Legacy of Kain: Soul Reaver et Soul Reaver 2 a été brièvement listé sur le PlayStation Store. Ce remaster, qui marquerait le 25e anniversaire de la franchise, permettrait aux joueurs de revivre l’histoire de Raziel, un vampire trahi par son maître Kain, dans une version modernisée avec des graphismes améliorés. On peut déjà y voir les premières images. (Photo 1, Photo 2) et même le trailer.

Les jeux Soul Reaver sont des titres emblématiques pour les fans d'action-aventure. On y suit Raziel, un ancien vampire trahi par son maître Kain, qui revient à la vie sous forme de spectre pour se venger. Ce remaster permettra aux joueurs de revivre ce récit épique, ou de le découvrir pour la première fois, dans une version graphiquement améliorée.

L’un des points forts du remaster est le choix entre les graphismes d’origine ou les visuels remasterisés. Les nostalgiques pourront ainsi retrouver le charme original. Les nouveaux joueurs profiteront d’une version plus moderne et adaptée aux standards actuels.

Pas de remake

Selon certaines rumeurs liées à ce leak, la sortie des remasters pourrait avoir lieu le 10 décembre 2024. Bien que cette information ne soit pas encore officielle, un trailer a également fait son apparition, montrant des extraits des deux jeux avec des graphismes remasterisés. Il est possible que ce leak soit lié à une annonce prochaine lors du State of Play de ce soir.

Certains joueurs espéraient un remake complet plutôt qu’un simple remaster, mais la plupart sont ravis de voir la série revenir sous une forme modernisée. La possibilité de rejouer ces classiques sur des consoles actuelles avec des améliorations graphiques est déjà un argument de taille pour les fans.

Source : PSN