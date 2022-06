Après plusieurs éditions qui ont laissé les joueurs pantois, Sony ouvre le bal du Summer Game Fest 2022 en grande pompe. L’éditeur a consacré 30 minutes à dévoiler les futurs jeux PS VR 2, ses prochaines grosses exclusivités consoles et les jeux indé qui viendront apporter un peu de douceur sur PS5 et PS4. Vous dormiez ? Pas de soucis, c’est l’heure du gros récap. Voici tout ce que vous avez manqué. Pour celles et ceux qui veulent juste voir la liste des annonces et leurs vidéos, rendez-vous au milieu de la news.

Sony sort les muscles avec Resident Evil 4 Remake, FF16 et Street Fighter 6

PlayStation n’y est pas allé de main morte avec son State of Play. L’éditeur a commencé d’entrée de jeu avec une grosse surprise : Resident Evil 4 Remake. Les rumeurs étaient vraies, Leon et Ashley reviendront sur PS5, Xbox Series X|S ainsi que sur PC (Steam) le 23 mars 2023 avec également du contenu sur PSVR 2. Capcom a continué de faire le show avec une bande-annonce généreuse de Street Fighter 6, faisant la part belle aux personnages emblématiques de la saga et sur le gameplay. Ryu et sa clique reviendront en 2023 sur PS5, PS4, PC mais aussi sur Xbox Series.

L’émule de Dead Space était également de retour. Le nouveau bébé de Glen Schofield a présenté son ambiance et son gameplay et la ressemblance avec le jeu de Visceral Games est évidente. The Callisto Protocol sera disponible le 2 décembre 2022 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Sony a également mis en avant sa nouvelle stratégie sur PC, et ce sera Marvel's Spider-Man et son spin-off qui seront les prochains jeux à être portés sur PC. Le State of Play s’est terminé en apothéose avec l’annonce tant attendue : le nouveau trailer de Final Fantasy 16. Plus d’un an et demi après sa présentation initiale, l’action-RPG aux combats proches de Devil May Cry s’est lâché. Ifrit, Phoenix, Ramuh, Shiva, Garuda, Odin et Bahamut sont venus nous en mettre plein les yeux. Il va cependant falloir patienter jusqu’à l’été 2023.

Le PS VR 2 était également à l’honneur pendant cette courte présentation. Lady Dimistrecu (Resident Evil Village) dans toute sa grandeur reviendra chasser les joueurs sur PS VR 2 à une date indéterminée. On ne sait pas encore s’il s’agira d’une mise à jour gratuite ou d’un jeu vendu à part entière. Les amateurs de réalité virtuelle auront une double dose de zombies. Les cocktails Molotov et les tronçonneuses de The Walking Dead Saints & Sinners 2 seront aussi de sortie sur PS5. Revenu de loin, No Man’s Sky viendra également se poser sur PSVR 2.

Evidemment, Horizon Call of the Mountain ne pouvait pas manquer le State of Play. Le projet VR de Guerrilla et Firesprite devrait offrir une immersion de taille afin d’asseoir sa position de killer-app au lancement du PS VR 2. En parlant de lancement justement, Sony s’est contenté de présenter un avant-goût du line-up du casque. Pas de date de sortie, ni de fenêtre ou de nouvelles informations. L’éditeur communiquera certainement plus en détail quand le moment sera venu.

Les jeux indépendants aussi à l'honneur au State of Play

Les amateurs de jeux indépendants n’étaient pas en reste. Little Devil Inside n’a toujours pas donné de signe de vie, mais Sony a réservé quelques surprises. A comment par Stray. Le petit chat tout mignon du jeu français viendra faire ses griffes sur PS5 et PS4 le 19 juillet 2022, avec une petite surprise à la clé pour les abonnés du PS Plus Extra ou Premium. Toujours dans la choupitude, l’adorable renard de TUNIC mettra fin à son exclusivité temporaire Xbox dès le 27 septembre sur PS4 et PS5.

Le mélancolique et poétique Season a Letter to the Future est sorti de son long silence pour présenter son gameplay et nous rappeler son univers relaxant. Sa saison d’accueil sera l’automne. Deux petites nouveautés ont également été annoncées à ce State of Play. On d’abord cru à une arrivée de Sable sur consoles PlayStation, mais ce sont les créateurs d’OlliOlli World qui ont enfilé leurs patins pour dévoiler leur nouveau projet. Rollerdrome mêlera rollers, guns et grinds dans une esthétique à la Moebius. La castagne débutera le 16 août prochain. Kowloon Nights et Studio Sai ont présenté leur projet commun : Eternights. Un beat’em up sanglant qui se mêle aux jeux de séduction. A paraître début 2023 sur PS5 et PS4.

La liste de toutes les annonces du State of Play de juin 2022

