La date et une partie du contenu du premier State of Play de l’année 2024 auraient été dévoilés à l’avance. Il faudrait s’attendre à quelques surprises.

Les rumeurs autour d’une prise de parole de Sony s'intensifient. Après un Xbox Developer des plus rassurants, le constructeur japonais préparerait lui aussi State of Play qui viendrait faire la lumière sur le line-up de la PS5 et du PS VR 2 pour cette année 2024. Quelques noms avaient déjà leakés, mais il semblerait qu’on tienne enfin une date et une partie des titres présentés.

Le nouveau State of Play se confirme

L’étau se resserre autour du premier State of Play de l’année. Les rumeurs se font insistantes depuis plusieurs semaines maintenant et l’événement se confirme toujours plus. Sony préparerait une conférence diffusée en direct dans laquelle il présenterait plusieurs futures exclusivités PS5 et des jeux de ses partenaires. Ce ne serait en soi pas tant une surprise, l’éditeur ayant pris pour habitude de tenir un tel événement fin février depuis quelques années. L’édition 2024 se tiendrait cependant plus tôt qu’à l’accoutumée. Selon l’insider Shpeshal_Nick, ce State of Play aurait lieu aux alentours du 31 janvier 2024. La réputation de l’homme est ce qu’elle est, mais il semblerait que la vidéo de la conférence soit déjà uploadée sur YouTube et qu’il y ait déjà eu accès, mais cela ne reste que pure spéculation.

Autrement dit, il y est allé de ses petites « révélations » sur ce contenu du State of Play. Il confirme en outre la présence des deux jeux qui avaient déjà leaké via le datamineur Billbil-Kun : Death Stranding 2 On The Beach (puisque tel serait son nom), mais aussi le retour d’Until Dawn sur PS5 et PC. Le constructeur en profiterait donc pour communiquer autour des exclusivités de studios externes, dont Rise of the Ronin et FF7 Rebirth, mais pas que. Il faudrait visiblement s’attendre à des nouvelles de Silent Hill 2 Remake, Sonic Generations Remaster ou encore Judas, le nouveau jeu du créateur de Bioshock. Le prochain jeu Metro y sera aussi vraisemblablement révélé. Selon la rumeur, il s’agirait d’un titre solo entièrement jouable en VR, parfait pour rassurer les joueuses et les joueurs PS VR 2.

Des jeux PS5 des PlayStation Studios pendant l'événement

Si les fameuses pincettes restent de rigueur au regard de la source, en résumé il y aurait pendant ce State of Play les jeux suivants :

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Sonic Generations Remaster

Silent Hill 2

New Metro game

Judas

Until Dawn

Peut-on s’attendre à des jeux PlayStation Studios pendant ce State of Play ? Peut-être que le constructeur voudra créer la surprise en offrant un aperçu de quelques-unes de ses productions maison, mais cela à ce stade assez peu probable. Santa Monica et Naughty Dog travailleraient depuis quelque temps sur de nouvelles licences quand London Studio planche sur son jeu service fantastique, mais sont-ils prêts à se révéler au grand jour ? On table plutôt sur un grand non.