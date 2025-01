Il avait prévenu, il a eu raison. L'insider NateTheHate avait annoncé, d'après ses sources, que la Nintendo Switch 2 serait présentée le 16 janvier. La console s'est belle est bien révélée officiellement à nos yeux hier après-midi. Le bonhomme n'en a toutefois pas fini avec ses prédictions. Cette fois, c'est PlayStation qui est dans le viseur. Alors, aurait-il la date du prochain State of Play ?

PlayStation préparerait un State of Play pour bientôt

Le dernier State of Play en date remonte à septembre dernier. PlayStation avait marqué le coup avec de premières images pour certains de ses grosses licences. Il avait notamment présenté le remaster de Horizon Zero Dawn et, surtout. Mais, le clou du spectacle, ce fut Ghost of Yotei. Compte tenu de la popularité de Ghost of Tsushima, cette suite indirecte était évidemment très attendue. Mais, maintenant que 2025 est là, la communauté de Sony attend un nouveau temps-fort.

NateTheHate semble avoir son idée sur la période à laquelle le nouvel événement se tiendra. D'après sa réponse sur le réseau social X à un autre internaute, ce serait même très proche. De fait, l'insider avance que le prochain State of Play de 2025 aura lieu en février prochain.

En 2024, le premier de l'année avait eu lieu toute fin janvier. Ce ne serait donc pas aberrant de voir arriver nouveau à la même période. D'ailleurs, le journaliste Jeff Grubb a déjà évoqué la possibilité d'un Pokémon Direct le mois qui vient. Les éditeurs pourraient bien s'être donné le mot pour février.

Quels jeux attendre du premier SoP de 2025 ?

Pour l'instant, la conférence n'est encore qu'à l'état de rumeur. On a simplement l'habitude d'avoir un State of Play en début d'année, donc on a toutes les chances que l'événement ait bien lieu prochainement. Cependant, on ne sait pas encore à quoi il fera honneur : les jeux first party ou plutôt des titres tiers ?

Ce serait en tout cas une belle occasion pour PlayStation de mettre à l'honneur ses prochaines nouveautés afin de bien lancer l'année. Death Stranding 2 est notamment attendu et ne s'est pas montré depuis un moment. Ce serait donc le bon moment pour préciser sa date de sortie. Beaucoup espéreront voir les derniers gros jeux annoncés pour la PS5, comme Ghost of Yotei (Sucker Punch) ou Intergalactic The Heretic Prophet (Naughty Dog). Mais ne serait-ce pas trop tôt ? Et puis il y a évidemment le cas de Marvel's Wolverine, toujours prévu pour 2025 et qui ne s'est pas remontré depuis son annonce en 2021.

Si PlayStation choisissait finalement de se concentrer sur les jeux tiers, ce serait l'occasion pour son éternel rival de jouer sa carte. On parle bien évidemment de Microsoft ! Maintenant qu'il a été confirmé que les exclusivités Xbox n'en seront plus, l'éditeur pourrait enfin dévoiler les titres qu'ils prévoient d'exporter sur PS5 (en plus d'Indiana Jones et le Cercle ancien, qui est déjà attendu pour 2025). Il y a évidemment la possibilité de voir s'infiltrer Metal Gear Solid Remake 3 et quelques surprises longtemps attendues comme le fameux FF9 Remake.