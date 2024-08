Bientôt de nouvelles annonces de jeux PS5 et la révélation de la PlayStation 5 Pro ? Selon un journaliste fiable, Sony est en train de préparer un State of Play.

Le dernier State of Play remonte au mois de mai. Une édition assez réussie avec du Monster Hunter Wilds, la version PC de God of War Ragnarok, Silent Hill 2 Remake, le jeu VR Alien Rogue Invasion, du gameplay de Skydance's Behemoth sur PSVR2 ou encore l'officialisation d'un nouveau jeu PS5 Astro Bot. Et bien sûr, il y a eu d'autres annonces, donc mine de rien, le rendez-vous a tenu ses promesses. Mais pas pour tout le monde. Une partie des joueuses et des joueurs réclame un événement encore plus dense avec les plus gros studios PlayStation.

Un State of Play pour la rentrée 2024 ?

Y'aura t-il un nouvel événement dédié aux prochains jeux PS5 d'ici quelques semaines ? Du côté de Sony Interactive Entertainment, c'est silence radio comme d'habitude. Et il ne faut pas s'attendre une prise de parole pour commenter les rumeurs ou autres, le constructeur ne s'exprimera que lorsque ce sera officiel. Néanmoins, on sait déjà que la firme japonaise sera présent au TGS 2024 avec Death Stranding 2. Hideo Kojima sera entouré du casting japonais et du réalisateur Nicolas Winding Refn, l'acteur d'Heartman dans le premier opus, et on pourrait donc avoir des extraits inédits sur le jeu.

Mais en plus de cela, il se murmure qu'un State of Play arrive. Une fois de plus, c'est le journaliste Jeff Grubb qui révèle l'information. D'après lui, il y aura bien un rendez-vous d'ici fin septembre, mais ce ne sera pas un PlayStation Showcase. « Il y aura probablement un State of Play - pas un PlayStation Showcase - d'ici la fin du mois de septembre ». Avant le Tokyo Game Show 2024 ? Ça pourrait faire sens. On verrait bien un State of Play quelques jours auparavant avec, au hasard, un trailer de Death Stranding 2 qui servirait de support à la discussion organisée sur scène par Hideo Kojima.

À quoi s'attendre hormis cela ? Beaucoup veulent des annonces en provenance des PlayStation Studios, avec un penchant pour Ghost of Tsushima 2. Est-ce que ce sera enfin le moment ? Suspens... En revanche, d'après Jeff Grubb, ce State of Play pourrait bien être le théâtre de l'annonce en grande pompe de la PS5 Pro. Comme le leaker Tom Henderson, il a entendu que la console qui fait tant parler était toujours prévue pour 2024. Ca irait également dans le sens des dernières rumeurs.

Troy Baker (Higgs) en mode heavy metal dans Death Stranding 2.

Source : Jeff Grubb Game Mess Mornings.