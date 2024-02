Le State of Play s'est officiellement tenu hier soir, et on va maintenant vous faire le récapitulatif des annonces qu'il y a eu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a bien mangé.

Hier soir, PlayStation nous a offert un nouveau State of Play. Ce dernier a fait l'objet de nombreuses rumeurs, avant d'être finalement officialisé il y a peu de temps. Au programme, on s'attendait à voir des gros titres comme la suite de Death Stranding, Stellar Blade ou Judas, le nouveau jeu du créateur de la franchise BioShock. Maintenant que c'est passé, c'est l'heure de faire le bilan, le récapitulatif, et une chose est sûre, on n'a - quasiment - pas été déçu. Les utilisateurs de la PS5 ont de quoi se réjouir.

Death Stranding 2, Silent Hill 2 Remake, toutes les nouveautés PS5

La plupart des annonces de ce State of Play n'ont pas forcément été une grosse surprise pour les joueurs. On pense notamment à Death Stranding 2 : On The Beach (c'est bien son vrai nom, les leaks avaient vu juste), qui a rendu les fans complètement dingues. Sa bande-annonce, bien longue et étrange à souhait, nous a livrés du rêve. Kojima a visiblement tout donné, et on a même pu observer la présence de Georges Miller (Furiosa : Une saga Mad Max). Pour information, ce sera un personnage récurrent dans l'aventure. Par contre, il va falloir être patient. En effet, il ne sortira pas en 2024, mais plutôt en 2025, sans plus de précision.

Mais comment ne pas parler de la franchise Silent Hill avec la présence du remake du 2 au State of Play. Néanmoins, ici, c'est plutôt la déception qui s'est fait entendre. La bande-annonce était orientée action, et on nous a montré James en train d'affronter les créatures du jeu. Le problème, c'est que les animations piquent les yeux, et ça peine donc à vendre l'aventure. En plus, on n'a pas eu droit à une date de sortie. L'impatience de la communauté commence à se faire sérieusement ressentir.

Pour rester dans le thème de la licence de Konami, on a également pu découvrir The Short Message au State of Play. La surprise, c'est qu'il est gratuit, et d'ores et déjà disponible sur PS5. Cette fois, on s'éloigne du gameplay « classique » de Silent Hill pour se diriger vers un jeu d'horreur en vue à la première personne. On ne peut visiblement pas se défendre, ce qui est un vent d'air frais pour la saga. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler la démo du projet annulé de Kojima.

La liste des annonces du State of Play de janvier 2024

Mis à part ces annonces, le State of Play a régalé les fans de Sonic avec un remaster de Generations. La cerise sur le gâteau, c'est que cette version ajoute Shadow en tant que personnage jouable. Il aura une campagne solo dédiée, qu'on pourra apprécier à l'automne 2024. A la volée, on a aussi eu un trailer inédit pour Judas, le prochain jeu du créateur de BioShock, du gameplay pour Rise of the Ronin ou encore la présentation de Metro Awakening, qui sera disponible sur PS VR2.

Dans l'ensemble, ce State of Play était donc un bel événement. Il y a eu des absents, comme FF7 Rebirth qui va attendre le 6 février pour se montrer à nouveau. Les exclusivités à venir pour la PS5 vont sûrement mettre l'eau à la bouche des fans, même si pour la plupart d'entre elles, il faut être patient. Dans certains cas, on n'a même pas de fenêtre de sortie à se mettre sous la dent. Quoi qu'il en soit, on va vous mettre ci-dessous toutes les bandes-annonces qui ont été diffusées. Attention, pour celles et ceux qui n'ont pas de PS5, rassurez-vous, il n'y a pas que des exclus au rendez-vous.

Death Stranding 2 - présentation State of Play (PS5)

Sonic X Shadow Generations - premier trailer au State of Play

Until Dawn - le portage sur PS5 et PC

Silent Hill 2 Remake - présentation des combats

Silent Hill : The Short Message - le jeu gratuit sur PS5

Metro Awakening - le retour de la franchise en VR

Judas (PS5) - le nouveau jeu du créateur de BioShock au State of Play

Rise of the Ronin - trailer de gameplay sur PS5

Stellar Blade - l'exclusivité PS5 au State of Play

Zenless Zone Zero (PS5)

Helldivers 2 (PS5, PC)

Dave the Diver Godzilla (PC, PS4, PS4, Switch)

Foamstars (PS4, PS5)

V Rising arrive sur PS5

Dragon's Dogma 2 (PC, PS5, Xbox Series) se montre au State of Play

Legendary Tales (PS VR2)