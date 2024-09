La PS5 Pro a été annoncé et un State of Play pourrait bien lui emboiter le pas. Qu'attendre de cette potentielle grosse conférence ? Sony va devoir sortir l'artillerie lourde pour calmer la colère de ses fans et des joueurs plus globalement.

On enfonce des portes ouvertes, mais en ce moment, Sony a cédé sa place de leader apprécié pour celle de cible à abattre. La raison de cette colère noire ? Sa PS5 Pro.

Une machine annoncée comme surpuissante qui promet d’offrir un réel coup de boost à nos jeux. Le problème, c’est que le prix proposé, 800 euros, ne passe absolument pas. C’en est trop pour les joueurs et les fans, même pour ceux n’ayant pas encore franchi le pas et qui espéraient attendre la version Pro justement. Cette polémique, qui semble bien partie pour durer, est aussi alimentée par un autre problème étroitement lié : les jeux. Et c'est bien là qu'un State of Play est censé sauver la mise.

Une PS5 Pro qui ne fait clairement pas l'unanimité

Qu’est-ce qu’une console sans ses jeux ? Une génération sans nette amélioration graphique ? À l’heure actuelle, tout le monde répondra une chose : cette génération. Les consoles PS5 et Xbox Series ont eu un démarrage chaotique dû au Covid-19, mais un autre problème soulevé par les joueurs, c’est le manque de jeux et d’exclusivités. Pas forcément d’exclus PS5 d’ailleurs, mais à minima des exclusivités nouvelle génération. Pas de jeux cross-gen coincés à l’ère PS4, ou de remasters, remakes et autres portages. Personne n’a envie de changer de génération pour retrouver les mêmes jeux auxquels ils jouent ou ont déjà joué, avec quelques améliorations graphiques tout au plus.

Que l’on soit pour ou contre les portages et autres remasters, il faut admettre que cette génération de consoles semble avoir battu tous les records à ce niveau. State of Play, Summer Game Fest et autres grands rendez-vous annuels en ont été inondés. Beaucoup de voix s’élèvent depuis des mois, certains scandent même ne pas avoir senti de vrai changement de génération, de fracture, comme à l’époque de la PS1/PS2 ou de la PS2/PS3. La PS5 Pro devait asséner une baffe à ce niveau-là, mais à part des promesses sur le papier et des comparatifs qui ne sautent pas aux yeux en vidéo (à voir manette en main), on n’a malheureusement rien eu de fou à se mettre sous la dent. Alors, quand le prix s’est affiché, tout cumulé, ça fait beaucoup.

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Un State of Play pour rattraper le coup ?

Sony va donc devoir nous en mettre plein la vue pour justifier le prix de sa machine premium et ça tombe bien, un State of Play est pressenti, selon les rumeurs, la semaine prochaine, aux alentours du 19 septembre 2024. C’est en tout cas ce que font remonter plusieurs bruits de couloir depuis des semaines, notamment l’informateur qui avait révélé toutes les infos concernant la PS5 Pro, jusqu’à la date et la durée approximative de la présentation. C’est donc une vraie probabilité, même si rien n’a encore été officialisé par les principaux concernés.

Si State of Play il y a, à quoi s’attendre après la douche froide provoquée par l’annonce de la PS5 Pro ?

Un nouvel apercu de Silent Hill 2 Remake et une annonce pour un patch PS5 Pro ?

Qu'attendre d'une nouvelle grosse conférence ?

C’est la grande question que l’on se pose tous. Les rumeurs suggèrent qu’il s’agirait d’un State of Play concentré sur les jeux third-party avec pas mal d’updates sur la PS5 Pro justement. Du coup, des jeux comme Silent Hill 2 Remake, désormais habitué, ou encore Assassin’s Creed Shadows pourraient tout à fait être présents et, par la même occasion, annoncer et présenter les nouveautés apportées par la PS5 Pro. Si on ne sait pas si Silent Hill 2 Remake fera partie des jeux ayant droit à un patch PS5 Pro dès la sortie, Assassin’s Creed Shadows, lui, a déjà dit qu’il serait à la page quant à sa sortie comme toute une liste de jeux déjà annoncés comme prêts pour la PS5 Pro.

Metal Gear Solid 3 Remake serait lui aussi un excellent candidat pour un potentiel State of Play en septembre et aurait tout à gagner à profiter de la puissance présumée de la PS5 Pro, puisque les premiers retours ne nous vendent pas vraiment un monstre technique, tout comme Phantom Blade Zero d’ailleurs.

Les plus optimistes rêveront certainement d’avoir des infos concernant Final Fantasy 9 Remake ou FF Tactics Remaster, deux jeux attendus et souvent objets de rumeurs. Mais soyons réalistes, si Final Fantasy il y a, ce sera certainement pour nous montrer encore FF7 Rebirth sur PS5 Pro justement.

Nous verrons. Pour le moment, on le rappelle, si les rumeurs suggèrent qu’un State of Play est prévu pour le 19 septembre prochain, rien n’est encore fait. Mais ce qui est sûr, c’est que plus que jamais, Sony va être surveillé de très, très près.