Starfield est sortie et c'est un carton. Son avenir est tout tracé et on a déjà quelques trucs à se mettre sous la dents.

Starfield divise, ça, c'est sûr. Si certaines presses et joueurs trouvent le jeu plutôt exceptionnel malgré ses quelques défauts, d'autres sont un peu plus mitigés, tandis que certains jugent le jeu insuffisant voir raté. Comme toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas Starfield de cartonner. Un démarrage en trombe assez incroyable, un record pour Bethesda. Même si l'on n'a pas encore de chiffres de vente à se mettre sous la dent, il suffit de jeter un œil au compteur Steam et Twitch pour se rendre compte de la popularité du jeu.

Starfield fait exploser les compteurs

Au lancement de l'accès anticipé, Starfield s'est logé au sommet des ventes et n'en a pas encore décollé. C'est le 4ème plus gros lancement de l'année, malgré son accès anticipé qui oblige à débourser un peu plus que pour sa version standard prévue pour le 6 septembre. À l'heure où sont écrites ces lignes, Starfield a atteint un pic de joueurs de plus de 245 000, avec en moyenne 100 000 explorateurs en permanence. Oui, c'est plutôt pas mal du tout, surtout, encore une fois, pour un accès anticipé. Sur Twitch, le jeu a atteint un pic à plus de 600 000 spectateurs, un très joli succès, surtout pour un jeu solo.

Statistique sur Steam Via SteamDB [4/09/2023]

DLC, mods... quel avenir pour le gros jeu de Bethesda ?

Un très bon pré-lancement donc pour ce Starfield qui profitera d'un nouvel élan le 6 septembre prochain lors de sa sortie officielle. Les joueurs sont déjà très nombreux à parcourir les étoiles, avec ou sans en avoir dans les yeux d'ailleurs. Mais quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, Starfield est un titre extrêmement généreux et bourré de contenu. Il y a déjà une tonne de choses à faire et ça ne fait que commencer. Déjà, Shattered Space, un gros DLC narratif, est d'ores et déjà prévu pour l'année prochaine et devrait nous en dévoilé davantage sur l'univers du jeu. Par ailleurs, de nombreuses mises à jour devraient voir le jour entre temps.

Bethesda a aussi mis à disposition de très nombreux outils pour la communauté de Starfield. Avec ces derniers, les moddeurs pourront notamment créer des missions complètes, des scénarios travaillés, mais aussi des environnements inédits et des planètes entières. Le studio le sait très bien, les moddeurs ont du talent et beaucoup d'imagination. Skyrim, après 12 ans de bons et loyaux services, peut encore aujourd'hui compter sur du contenu inédit et ultra bien travaillé par sa communauté. Le jeu a été transformé en très nombreuses reprises d'ailleurs. En attendant de bons gros DLC donc, on pourra se jeter sur quelques mods bien sentis, ou pas. D'ailleurs, devinez quoi, il y en a déjà quelques-uns de disponibles.

Il y a déjà un paquet de mods gratuits, les modders sont à fond

En vérité, il y a déjà un bon paquet. Des skins d'armes, de personnages ou encore de vaisseaux en pagaille, mais pas que. A par exemple déjà quelques petits malins qui nous ont concocté un DLSS maison, absent de la version d'origine. On peut également retrouver des mods permettant d'optimiser la prise en charge des ombres afin que vous puissiez laisser votre PC respirer. Des moddeurs ont également mis fin à la caméra zoomée « à la Bethesda » lors des dialogues. Et pour le plaisir, il est même possible d'avoir une lampe torche personnalisée qui projette le visage de Phil Spencer. Plutôt drôle. Tout ceci, vous pouvez déjà le trouver sur NexusMod, LE site pour les moddeurs depuis de très nombreuses années. Comme d'habitude, ces mods sont totalement gratuit, bien entendu. Starfield est bien parti pour faire parler de lui pendant un bon moment.