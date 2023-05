Boss de Xbox Game Studios et responsable de la branche produit de Xbox, Phil Spencer est apparu lors d'une longue interview diffusée sur la chaîne YouTube Kinda Funny Games. En petite forme, l'homme a évoqué l'échec de la Xbox One face à la PS4, mais aussi celui de Redfall,. Par dessus le marché, il ne semble pas être des plus optimistes pour l'avenir, même avec la sortie prochaine de Starfield.

Xbox a perdu la guerre contre PlayStation

Certains joueurs reprocheront à Phil Spencer son manque de combativité. D'autres loueront sa lucidité. Dans un cas comme dans l'autre, le patron de Xbox se veut cash : PlayStation a remporté la guerre des consoles sur la huitième génération (PS4 et Xbox One). "Microsoft a perdu une bataille mais pas la guerre", serait-on tenté de penser. Ce n'est pourtant pas l'avis de Phil Spencer qui affirme qu'il s'agissait de « la pire génération » sur laquelle se faire devancer. Il explique cela par la démocratisation du numérique. Aujourd'hui, les jeux se vendent majoritairement en versions dématérialisées. Or, les joueurs déjà connectés à un écosystème et possédant une grande bibliothèque de jeux sur celui-ci ont peu de chances d'aller voir ailleurs. En fait, Xbox pourrait ne jamais réussir à rattraper son retard d'après lui.

Nous ne sommes pas là pour surpasser Sony ou Nintendo. Il n'y a pas vraiment de solution miracle ou de victoire pour nous. Je sais que cela va déranger une tonne de gens. Mais la vérité, c'est que lorsque vous êtes à la troisième place sur le marché des consoles et que les deux meilleurs acteurs sont aussi forts qu'ils ne le sont [...] c'est difficile pour Xbox. Notre but est que tout le monde ait une expérience formidable. Phil Spencer, via Kinda Funny Games

L'interview intégrale de Phil Spencer, en anglais.

L'absence de miracle avec Starfield

Avec le rachat de Bethesda, Xbox devrait tout de même pouvoir se reposer sur de grosses exclusivités dans les prochaines années. La prochaine n'est autre que Starfield, prévue pour le mois de septembre. Et si on nous promet monts et merveilles et en particulier une technique irréprochable loin de ce qu'a pu proposer Redfall, le boss de Xbox Game Studios estime que le titre ne fera pas de miracles. Autrement dit, il ne permettra pas au constructeur de concurrencer Sony et PlayStation.

Je vois beaucoup d’experts qui [évoquent l'époque où] chaque nouvelle génération était un renouveau et où l’on pouvait drastiquement changer drastiquement les parts de marché des consoles. Mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Il n’y a pas de monde où Starfield obtient un 11/10 et où les gens commenceraient à revendre leur PS5. Ça n’arrivera pas.

Attention, cela ne signifie évidemment pas que Starfield sera mauvais. Seulement, même un très bon jeu ne permettrait pas de renverser la PS5, selon Phil Spencer. Rappelons que Starfield sortira le 6 septembre 2023 sur PC et en exclusivité console sur Xbox Series.