Starfield a sorti le grand jeu lors du Xbox Showcase et nous a enfin montré ce qu'il avait dans le ventre. Que ce soit sur PC ou sur Xbox Series, Bethesda compte envoyer les joueurs au septième ciel. en tout cas vu d'ici, c'est plus que prometteur.

On garde le meilleur pour la fin, après un Xbox Showcase chargé en annonces fortes avec notamment deux nouveaux jeux Persona DÉTAILS ICI Xbox et Bethesda ont décidé de terminer leur soirée avec Starfield. Ce RPG ultra ambitieux, vendu comme étant encore plus énorme que Skyrim qui est à ce jour le jeu le plus imposant de Bethesda, Starfield nous vend du rêve depuis longtemps. Quelques présentations et de gros reports plus tard, il s'apprête enfin à sortir. Et ça s'annonce démentiel.

La tête dans les étoiles, Starfield fait de grandes promesses

Cette nouvelle présentation de 30 minutes a clairement mis le paquet. On savait que le jeu nous proposerait des voyages dans l'espace, des centaines de planètes à explorer, de la narration et tout un tas de rencontres. Il a même été dit que nos relations avec les différentes factions présentes dans le jeu et nos compagnons de route auraient un impact significatif sur l'expérience. Que l'on pourrait également gérer notre propre vaisseau, construire une base à la surface de certaines planètes, etc.

Une ambition démesurée vue d'ici qui rappelle No Man's Sky ou encore Star Citizen. Deux exemples de jeux tout aussi ambitieux et qui se sont brûlé les ailes. L'un a fait un démarrage totalement raté et a mis des années à s'en remettre, l'autre est devenu le jeu vidéo le plus cher de l'histoire et n'a toujours pas terminé son développement après plus de 10 ans. Mais avec Bethesda et Xbox derrière, Starfield devrait avoir les reins assez solides et ça promet. Ce nouveau direct de près de trente minutes est d'ailleurs venu nous rassurer.

L'exploration au cœur de la nouvelle bombe de Bethesda

Dans un premier temps, le jeu s'est montré brièvement avec une courte séquence coincée entre deux "World Premiere" du Xbox Showcase. Finalement, il s'est réservé une partie de la soirée à lui seul, et a fait pleuvoir les informations. Ce grand tour d'horizon a commencé par un large aperçu de ses environnements. Des planètes tantôt vivantes, tantôt désertes. Des lunes, des mondes hostiles… l'exploration sera bel et bien au cœur de l'expérience. On sent d'ailleurs d'entrée de jeu une très grosse vibe No Man's Sky dans la proposition, notamment lorsque l'on jette un œil à la faune et la flore. On pourra aller pratiquement partout, des mondes ouverts titanesques s'offriront à nous, ainsi que des lunes qui gravitent réellement autour de planètes gigantesques. Bethesda a affirmé que les technologies employées étaient entièrement nouvelles. Les effets de lumières, l'occlusion ambiante, les animations… tout est flambant neuf.

Dans une longue séquence de gameplay, on peut ainsi découvrir un peu d'exploration à la troisième et première personne. L'occasion de découvrir que l'on pourra récolter des ressources pour crafter de l'équipement et autres. On pourra d'ailleurs ramasser tout ce qui traîne, comme dans la plupart des jeux Bethesda d'ailleurs. Un bref aperçu de l'inventaire nous permet d'ailleurs de voir que l'on aura très largement de quoi faire : armure, objets consommables, armes… la totale.

Et ce ne sera pas de trop pour voyager aux quatre coins de l'univers puisque le cœur de l'expérience est bien là. On aura d'ailleurs notre propre vaisseau, entièrement personnalisable. On parle ici non seulement de l'aspect mécanique et cosmétique, mais aussi humain puisque c'est nous qui allons recruter notre propre équipage.

Grâce à une carte galactique ultra détaillée et des scanners de pointe, il sera possible de prévisualiser ses destinations afin de voir quelles sont les ressources disponibles, la météo locale, etc… Et ça s'annonce tout simplement gigantesque.

Quand les planètes ne sont pas sauvages ou envahies de factions sans foi ni lois, il est alors possible de découvrir de véritables mégalopoles, comme New Atlantis, l'une des principales villes du jeu. Elles sont annoncées comme étant ultra vivantes et bourrées de choses à faire. Quêtes, contrats, simples activités annexes, Starfield met le paquet.

Un univers riche et varié

C'est aussi l'occasion pour Bethesda d'introduire son univers et ses personnages et de raconter tout un tas d'histoires et pas seulement la nôtre. Le studio affirme avoir mis les bouchées doubles en termes de narration environnementale pour raconter autant de petites histoires que possible. Que tout semble vivant et crédible.

Au milieu de tout ça, nous écrirons notre propre aventure en rencontrant des personnages et des factions. En nous liant d'amitié avec eux, ou non.

Constellation est l'une d'entre elles, une sorte de méga corporation qui cherche des réponses aux fameuses grandes questions de l'humanité (et non ce n'est pas 42). Une firme qui nous donnera nos premiers objectifs et nous permettra de rencontrer des personnages singuliers et importants pour la trame, tout comme la ville de New Atlantis d'ailleurs. D'autres régions, plus ou moins accueillantes, seront aussi de la partie comme Cydonia, une gigantesque ville minière sur Mars, Akila City, la capitale de la Confédération Liber Astra ou encore Neon, une véritable Night City. Très clairement, il faudra de très nombreuses heures de jeu pour découvrir tout ça, le voyage promet d'être dépaysant.

Votre héros, votre vaisseau, votre histoire

RPG oblige, Starfield nous permettra de créer notre propre personnage avec un éditeur de héros ultra poussé. Bien plus que dans ses dernières productions. Du visage aux détails du corps, tout y passe. La patte de Bethesda semble bien être là. Outre l'aspect physique, il faudra aussi choisir nos antécédents, des traits de caractère nous donnant non seulement une histoire, mais également des compétences. Des capacités aussi utiles lors des dialogues que pendant les combats ou l'exploration.

Toutes les situations que l'on affrontera pourront être résolues de plusieurs manières différentes. Ici encore, l'accent est mis sur la liberté et l'immersion pour le joueur. Il en sera de même pour les compétences, très nombreuses, qui permettent de se créer un personnage de toutes pièces et de littéralement changer notre manière de jouer (combat, diplomatie, infiltration, exploration…). À vous de voir.

Il en sera de même pour votre vaisseau, totalement personnalisable que vous pourrez littéralement construire de A à Z. Oui, ça s'annonce titanesque.

Oui, Starfield promet bien d'être énorme, épique même. Reste maintenant à savoir ce que le gros bébé de Bethesda et Xbox a dans le ventre réellement. Et pour ça, le rendez-vous est donné. Starfield sortira sur Xbox Series et PC dès le 6 septembre 2023. Et bien entendu, il arrivera dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. D'ailleurs, une édition collector titanesque elle aussi a été officialisée après avoir fait l'objet de plusieurs rumeurs, et elle est hors de prix.