Ça semble presque trop beau pour être vrai, mais oui, dans quelques jours, vous pourrez enfin vous lancer dans Starfield. Si vous attendez le jeu depuis son annonce à l’E3 2018, bravo pour votre patience et pour vous comme pour tous les joueurs PC et Xbox, on espère que l'œuvre de Bethesda sera à la hauteur des attentes. Certains espéraient pouvoir le tester sans se ruiner mais pas de chance, Microsoft se prépare au lancement de sa grosse cartouche et cela impacte une nouvelle fois le Xbox Game Pass.

Un coup dur pour les joueurs qui attendent Starfield

Si vous comptiez vous lancer dans Starfield grâce au Xbox Game Pass, la décision de Microsoft va peut-être vous pousser à revoir vos plans. En effet, contre toute attente, l'entreprise vient de remettre fin à une offre qui n’arrête décidément plus d’évoluer depuis quelques mois. Il s'agit de celle qui permettait de s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pour 1 € pour ses 14 premiers jours d’abonnement, qui n'apparaît plus du tout sur le site officiel de Xbox. Un énorme coup dur pour ceux qui espéraient profiter de Starfield à moindre coût. On imagine que cet énième changement juste avant le lancement du titre de Bethesda n’est pas innocent et sûrement calculé de la part de Microsoft.

En mars dernier, l’offre à 1€ avait déjà subitement disparu sans sommation, causant beaucoup de frustration chez les joueurs. Elle avait fait son retour toujours sans annonce officielle en juillet, mais en moins intéressante. L'essai était passé de 30 jours à seulement 14 jours. Un petit nerf qui sentait déjà les préparatifs en amont de l'arrivée de Starfield, mais Microsoft a jugé que deux semaines devait déjà être trop pour profiter de son exclusivité sans se ruiner. Forcément, celles et ceux qui pensaient avoir trouvé l'astuce ultime ont fait savoir leur mécontentement de façon plus ou moins vive.

Les joueurs vont-ils quand même répondre présents ?

Pour jouer à Starfield grâce au Game Pass pendant un mois, il faudra donc débourser 14,99 € avec le Xbox Game Pass Ultimate, 10,99 € pour le Xbox Game Pass Console et 10,99 € pour le PC Game Pass. Bon, on imagine que ceux qui veulent jouer à Starfield plus que tout ne se laisseront pas refroidir par cette évolution.

Surtout que le titre de Bethesda s’annonce absolument énorme, non seulement grâce au travail du studio, mais aussi grâce à la contribution des moddeurs. En effet, Pete Hines, directeur de la publication de l’entreprise, déclarait récemment que la communauté pourrait carrément créer des nouvelles planètes dans le jeu. Starfield sortira le 6 septembre sur PC et Xbox et dès le 1ᵉʳ septembre pour ceux qui bénéficient d'un accès anticipé.