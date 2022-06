Si nous ne savions rien de Starfield nous avons pu grâce au Summer Game Fest en savoir enfin un peu plus à bien des niveaux. Voilà ce que l'on sait :

Starfield c'est quoi ? "Un simulateur de vie d'Han Solo"

Starfield est un RPG en monde ouvert qui se déroule 300 ans dans le futur, il permet aux joueurs d'endosser le rôle d'un personnage entièrement personnalisable qui fait partie d'un groupe d'explorateurs. Le jeu se déroule à la suite de la Guerre des Colonies, un conflit sanglant qui a eu lieu 20 ans auparavant. Le jeu devrait donc proposer une véritable trame scénaristique pour rendre l'univers intéressant. Ashley Cheng, responsable de production chez Bethesda Game Studios avait expliqué que le jeu était un peu un simulateur de vie d'Han Solo. En ce sens où on pourra prendre son vaisseau, explorer le monde et faire des choses amusantes.

Le jeu compte plus de 150 000 lignes de dialogue, ce qui laisse une bonne idée sur le nombre d'histoires qu'il est possible de vivre.

1000 planètes à explorer

Starfield doit proposer des phases en vaisseau spatial mais aussi à pied. Et globalement l'exploration est une mécanique majeure du titre, à tel point que certains comparent déjà le jeu à un certain No Man's Sky. Vous pouvez atterrir n'importe où sur n'importe quelle planète dans n'importe quel système, c'est du moins la promesse faite par Betheda. Il y aura plus de 100 systèmes et plus de 1000 planètes dans le jeu.

Une customisation ultra complète

Le jeu Starfield souhaite visiblement laisser beaucoup de liberté au joueur et il propose un très complet système de création de personnage permettant de modifier l'allure de son personnage. Il en va de même avec la customisation de son vaisseau spatial, de la simple couleur de la coque au moteur en passant par l'armement. On

Multijoueur ou solo ?

Starfield est un jeu qui est développé pour être une expérience solo uniquement. Bethesda a déclaré plusieurs fois qu'il n'y aurait ni coopération ni mode de jeu PVP. C'est vraiment une aventure à vivre seul mais... en même temps avec la compagnie des IA. Puisqu'il faudra gérer l'équipage de son vaisseau et que l'on rencontrera aussi des personnages alliés un peu à l'image de Skyrim.

Une exclusivité Microsoft ?

Oui, Starfield sera bel et bien une exclusivité Microsoft et il ne sera pas disponible sur Playstation. De plus comme il s'agit d'un jeu "nouvelle génération" il ne sortira que sur Xbox Series (et PC).

Starfield ca sort quand ?

Le jeu est prévu pour 2023 sans plus de précision pour le moment.

Cette news sera mise à jour au fur et à mesure des informations.