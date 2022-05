Vous reprendrez bien un peu de leak de Starfield ? Récemment repoussé à 2023, le Skyrim dans l’espace pourrait faire une apparition remarquée au Summer Game Fest avec, on l’espère, une première vidéo de gameplay. En attendant une communication officielle de Bethesda, une nouvelle image volée du jeu se balade sur la toile.

Une image volée de Starfield

Un visuel qui fait partie des mêmes fuites dont le RPG a été victime en avril dernier. La dernière de cette série de cinq images ne montre rien de très fou mais confirme, si besoin est, qu’il y aura bien des portes dans les stations spatiales. Incroyable (non). Comme pour les leaks précédents, ce cliché serait issu d’une build datant de 2018. Soit la même version que celle qui s’était montrée en septembre 2020 et en mai dernier. Il semblerait que les leakers aient épuisé tout leur stock pour se contenter de nous montrer la modélisation des portes in-game.

https://www.reddit.com/r/StarfieldAlliance/comments/uul0vl/starfield_will_have_doors_confirmed/

Pour du plus concret et plus récent, il faudra se tourner vers les différents carnets des développeurs. Si les vidéos s’attardent surtout sur certains aspects clés du jeu, elles sont souvent illustrées avec des concept arts montrant la vision de Bethesda pour Starfield. L’éditeur avait par exemple présenté VASCO, son robot tout mignon et destructeur, ainsi que sa vision pour les musiques du jeu. Avec un peu de chance, Starfield profitera des festivités de cet été pour se dévoiler davantage. Ça va bien cinq minutes les images datées, on veut du gameplay !