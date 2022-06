On a pas encore fini d’entendre parler de Starfield dans les semaines à venir. Maintenant que le jeu s’est présenté en bonne et due forme, Bethesda peut parler ouvertement du jeu. Après avoir discuté de sa durée de vie, Todd Howard confirme les craintes des joueurs suite aux séquences de gameplay.

Retour du personnage muet dans Starfield

La présentation du jeu laissait en effet entendre que Starfield allait s’éloigner du bond opéré avec Fallout 4. Le dernier jeu de la saga post-apocalyptique avait en effet rompu avec la mise en scène traditionnelle du gros blanc sur le visage de l'interlocuteur, qui discutait alors avec un personnage muet. Une fonctionnalité qui avait divisé, certains préférant la tradition à la modernité.

Bethesda a donc décidé de faire marche arrière puisque le personnage principal de Starfield n’aura pas de voix et ne sera plus du tout doublé. Quant à elle, la caméra basculera automatiquement en vue subjective lors des phases de dialogues, bien qu’il sera possible d’explorer les 1000 planètes du jeu à la vue à la 3e personne. Là encore, ce revirement partage les joueurs. Certains se disent particulièrement déçus tandis que d’autres sont ravis de retrouver leurs dialogues à l’ancienne. Sur une autre note, Todd Howard a confirmé qu’il ne sera pas possible de piloter le vaisseau directement sur une planète.