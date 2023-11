Starfield est surveillé de près par Bethesda. Le nouveau jeu du studio a beau être sorti, il peut encore être peaufiné, comme bon nombre de ses pairs. Ainsi, de nombreuses mises à jour sont sorties, apportant divers ajustements à l'expérience. Et justement, une nouvelle update doit débarquer d'ici peu. Elle amènera quelque chose qui était très attendu par la communauté, même si tous les joueurs ne pourront pas en profiter.

Starfield fait venir le DLSS

Le RPG n'a eu aucun mal à nous séduire. Dans nos colonnes, nous avons attribué à cette épopée spatiale la note maximale de 10/10. Mais si le voyage est marquant et inoubliable, ça ne veut pas dire que Starfield qu'il est parfait, rien et personne ne peut l'être. Sur le plan technique notamment, comme relevé dans notre test, il y encore une marge de manœuvre, et Bethesda veille au grain. Dans un premier temps, le studio a décidé répondre aux attentes des joueurs, et par conséquent, il va bientôt ajouter une fonctionnalité hyper attendue : la prise en charge du DLSS.

Jusqu'ici, seul le FSR 2.0 était présent dans Starfield, du fait de son association avec AMD. Le DLSS se faisait encore désirer par certains fans qui souffraient de son absence. Le studio a heureusement fait une intervention sur X (anciennement Twitter) pour soulager les inquiétudes de ces derniers. La bonne nouvelle est alors tombée : la semaine prochaine, un nouveau patch sera déployé sur Steam Beta, et il comprendra l'ajout du DLSS 3.5 de NVIDIA avec frame generation, les dernières technologies de la marque. Il arrivera ensuite sur les versions standards du jeu, le temps que Bethesda récupère les retours de la communauté. Pour rappel, le DLSS était déjà disponible de manière non officiel grâce à un mod.

Une autre grosse nouveauté en approche

Quelques précisions sont à apporter suite à cette prise de parole du studio. Tout d'abord, il faut savoir que le DLSS sera uniquement disponible sur Starfield pour les utilisateurs NVIDIA PC. Il y aura peut-être des déçus, mais heureusement, il y a une bonne nouvelle en réserve pour les joueurs consoles. En effet, la mise à jour inclura la prise en charge du HDR, ainsi que d'autres améliorations qui seront décrites ultérieurement. En outre, Bethesda a parlé d'un futur ajout qui va sans doute plaire.

Pour cause, le support pour l'AMD FSR 3 sera bel et bien compris dans un nouveau patch. Cependant, ce n'est pas pour tout de suite. Le studio n'a pas mentionné de date de sortie précise, mais on imagine que ça doit prendre du temps. En attendant, il faudra surveiller la section Beta de Steam la semaine prochaine, puisque Starfield y fera son entrée. Ce sera le moment de voir si le DLSS 3.5 est correctement pris en charge par le titre. Si des problèmes techniques persistent, la firme se chargera de s'en occuper le plus vite possible avant sa sortie officielle.