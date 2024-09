Malgré sous lancement compliqué, Starfield se rattrape de plus en plus. Grâce au travail des équipes de Bethesda, le jeu parvient enfin à briller parmi les étoiles. De patch en patch, l'épopée spatiale se peaufine pour une expérience plus captivante et plus riche. Et cela ne devrait aller qu'en s'améliorant avec le prochain gros DLC qui s'annonce comme un vrai renouveau. Mais, avant sa sortie prochaine, le studio prépare déjà le terrain avec une nouvelle mise à jour.

Bethesda enchaîne les mises à jour pour Starfield. Toutes ne satisfont pas pleinement les joueurs, mais certaines reçoivent un accueil très favorables. La nouvelle devrait faire partie de la deuxième catégorie. Disponible en beta sur PC, il suffit de vous rendre dans les propriétés du jeu sur Steam pour y accéder. Pensez enfin à télécharger cette version pour profiter de tout ce qu'elle propose. Et, vous allez le voir, ce n'est pas rien !

Starfield vous prépare à l'allumage avec un tas de correction

De manière générale, la mise à jour 1.14.68 du 17 septembre stabilise davantage Starfield. Le jeu devrait aussi profiter de visuels améliorés, avec une attention particulière accordée aux éclairages ainsi qu'à l'affichage des textures. De même, Bethesda a résolu le problème de caméra lorsque le joueur saute. Aussi, le studio a globalement revu l'interface utilisateur pour une ergonomie plus grande.

Une pluralité de bugs disparaissent avec cette mise à jour. Oubliez les nombreux problèmes de collision trop récurrents, même pour l'ajout de pièces à son vaisseau. Ayant entendu la gronde des joueurs, Bethesda a réactivé la fonctionnalité permettant de retourner son véhicule afin de le personnaliser facilement. Celle-ci avait été supprimée il y a quelques semaines. Les joueurs l'adoraient, ce qui a évidemment causé une grande frustration. Tant qu'on parle de vaisseau, vous n'aurez plus de problème pour en vendre.

Personnalisation du vaisseau dans Starfield. © Bethesda

En tant que RPG, Starfield propose un nombre colossal de quêtes. Or, bon nombre d'entre elles comprennent des bugs qui rendent parfois la progression compliquée. Alors, Bethesda a choisi de préparer le terrain pour le DLC Shattered Space en corrigeant une tonne de missions :

Brownout : plus de problème de progression après avoir parlé à Joyce Osaka.

: plus de problème de progression après avoir parlé à Joyce Osaka. Due in Full : résolution du problème d'apparition du vaisseau spatial du délinquant.

: résolution du problème d'apparition du vaisseau spatial du délinquant. Eye Witness : il n'est plus possible d'entrer dans le vaisseau détruit sur l'aire d'atterrissage du port spatial.

: il n'est plus possible d'entrer dans le vaisseau détruit sur l'aire d'atterrissage du port spatial. Hostile Intelligence : correction d'un problème qui pouvait empêcher l'accès à la porte du bureau de la sécurité si le joueur voyageait rapidement et attendait pendant cet objectif de quête.

: correction d'un problème qui pouvait empêcher l'accès à la porte du bureau de la sécurité si le joueur voyageait rapidement et attendait pendant cet objectif de quête. In Memoriam : correction de ce qui bloquait la progression pendant l'objectif « Parler à Sarah », près de la cascade. Plus de problème non plus pour accomplir l'objectif « Aller à Cassiopée I » si la planète a déjà été visitée.

: correction de ce qui bloquait la progression pendant l'objectif « Parler à Sarah », près de la cascade. Plus de problème non plus pour accomplir l'objectif « Aller à Cassiopée I » si la planète a déjà été visitée. Leader of the Pack : plus rien n'empêche l'Ashta Alpha d'être agressif.

: plus rien n'empêche l'Ashta Alpha d'être agressif. Legacy's End : résolution d'un problème qui pouvait empêcher l'interaction avec Delgado si l'on se rangeait du côté de SysDef, et les prisonniers libérés de la Flotte cramoisie ne cibleront plus Ikande après avoir obtenu des armes.

: résolution d'un problème qui pouvait empêcher l'interaction avec Delgado si l'on se rangeait du côté de SysDef, et les prisonniers libérés de la Flotte cramoisie ne cibleront plus Ikande après avoir obtenu des armes. Managing Assets : plus rien n'empêche Tomo d'apparaître au Paradiso.

: plus rien n'empêche Tomo d'apparaître au Paradiso. One Giant Leap : correctif d'erreur de musique pendant la scène d'unité et les crédits.

: correctif d'erreur de musique pendant la scène d'unité et les crédits. One Small Step : résolution d'un rare problème de caméra lors de l'abordage du premier vaisseau de la Flotte Cramoisie dans le didacticiel.

: résolution d'un rare problème de caméra lors de l'abordage du premier vaisseau de la Flotte Cramoisie dans le didacticiel. Revelation : correction d'un problème de cohérence des cibles lors de la rencontre finale.

: correction d'un problème de cohérence des cibles lors de la rencontre finale. Rook Meets King : Dmitri Moldavski réagira désormais comme prévu si Austin Rake est tué au cours de la rencontre.

: Dmitri Moldavski réagira désormais comme prévu si Austin Rake est tué au cours de la rencontre. Rook Meets King : correction d'un problème où l'un des membres de l'équipage de Ragana utilisait des animations d'armes incorrectes.

: correction d'un problème où l'un des membres de l'équipage de Ragana utilisait des animations d'armes incorrectes. Rough Landings : correction d'un problème rare où le vaisseau de Milena Axelrod n'apparaissait pas.

: correction d'un problème rare où le vaisseau de Milena Axelrod n'apparaissait pas. The Best There Is : correction d'un problème qui pouvait empêcher Huan de se rendre sur le Cygne de Jade après la première rencontre. De plus, le Cygne de Jade est désormais accessible si le joueur a toujours la quête « Perquisition et saisie » active. Enfin, correction d'un problème qui pouvait rendre l'UC Vigilance difficile à localiser parce qu'elle était très loin.

: correction d'un problème qui pouvait empêcher Huan de se rendre sur le Cygne de Jade après la première rencontre. De plus, le Cygne de Jade est désormais accessible si le joueur a toujours la quête « Perquisition et saisie » active. Enfin, correction d'un problème qui pouvait rendre l'UC Vigilance difficile à localiser parce qu'elle était très loin. The Showdown : la porte du repaire des strikers ne connaîtra plus de problème de verrouillage.