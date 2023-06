Le RPG de Bethesda de cesse de surprendre. En avril dernier un leak fut partagé par un membre du célèbre forum Resetera et il laissait présager l'arrivée d'une manette Xbox exclusive sur la thématique de Starfield, le tout en explorant les tréfonds de l'internet chinois. Il n'en fallait pas plus à l'époque pour totalement retourner internet. Pas plus tard que le semaine dernière (à l'écriture de cette news) nous avions pu avoir la confirmation de l'existence d'un tel produit grâce aux indiscrétions du site Dealabs. Et cette fois c'est tout simplement une photo de la fameuse boite qui vient de faire son apparition sur les réseaux sociaux.

Starfield précise sa surprise

Plus précisément cette fois c'est sur Twitter que l'on peut trouver l'information. MauroNL3, un analyste assez connu dans l'industrie du jeu vidéo vient tout simplement de poster une photo de la boite de la manette Starfield sans faire plus de commentaire. De quoi relancer une pièce dans la machine et confirmer si ce n'était pas suffisant qu'un tel pad est bel et bien en préparation. Cela permet aussi d'avoir les détails qui manquaient à savoir le design définitif de la manette qui semble bien tout à fait conforme aux premières fuites.

La manette Starfield en détails

On vous fait un récapitulatif de ce que l'on sait pour le moment. Microsoft va proposer deux accessoires Starfield d'après les informations que l'on connait. Une manette qui est visible ci-dessus et un casque dont le design est encore inconnu. Le pad porte le nom de code Ogden et le casque le nom de code Orren. D'après Dealabs, le tout devrait être disponible en Europe et non simplement aux USA. Pour la tarification toujours selon les mêmes informations on peut s'attendre à :

Manette Sans Fil Xbox – Édition Limitée Starfield : 74,99 euros

74,99 euros Casque Sans Fil Xbox – Édition Limitée Starfield : 124,99 euros

Les accessoires Starfield devraient se montrer lors du Xbox Games Showcase 2023 qui se tient le 11 juin 2023 et faire partie des surprises lors de l'événement entièrement consacré au RPG tant attendu de Bethesda. Il est amusant de voir que pour l'instant Microsoft n'a pas du tout réagi aux rumeurs et fuites et se contente de garder la bouche close jusqu'à la révélation. On ne se lasse pas de vous partager cette beauté donc vous pouvez retrouver ci-dessous la manette sans la boite :