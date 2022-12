Grand absent des Game Awards 2022, Starfield revient avec une nouvelle vidéo. Les développeurs répondent cette fois-ci aux questions des joueurs, surtout celles axées sur les quêtes de cette nouvelle licence qui ambitionne d’être bien plus qu’un « Skyrim dans l’espace ». Petit résumé de tout ce qui a été dit. On vous invite vivement à regarder la vidéo, puisque quelques extraits de gameplay se sont glissés dans cette interview.

Des détails sur les quêtes de Starfield

Will Shen, lead quest designer, s’est prêté au jeu des questions des fans. Malgré une présentation généreuse cette année, plusieurs zones d’ombre persistent autour de Starfield. Aujourd’hui, Bethesda nous en apprend davantage sur les quêtes de sa première nouvelles licence depuis très longtemps. Le jeu aura visiblement l’ambition de pousser certaines mécaniques de ses autres productions plus loin tout en conservant ce qui fait l’âme des titres Bethesda (on ne parle pas des bugs).

Par exemple, l’un des aspects appréciés des joueurs concerne les rencontres aléatoires dans les mondes ouverts de l’éditeur. Puisque Starfield s’appuie sur une nouvelle technologie pour peupler des planètes entières permettant différentes approches. Il sera par exemple possible de rencontrer tout un groupe de personnes à un avant-poste déjà visité, alors qu’il n’y avait auparavant qu’une seule personne sur les lieux. Ils pourraient alors avoir divers problèmes ou quêtes pour vous, vous demandant par exemple d’aller sauver leurs amis capturés par des pirates à un autre endroit. Autrement dit, à n'importe quel endroit à n'importe quel moment vous pouvez faire des rencontres aléatoires.

Certaines quêtes vous permettront par ailleurs de retourner sur notre système solaire pour vous inciter à découvrir ce qui est arrivé à la Terre et les conséquences de ce qui s'est passé. Will Shen évoque par exemple des bases installées sur Mars , dont l'un des plus anciens se nomme « Cydonia ».

Factions et les compagnons, quelles différences avec Skyrim et Fallout 4 ?

L'un des aspects attendu au tournant concerne également les factions. Skyrim et Fallout 4 avaient tout deux des approches différentes sur le sujet. Quid de Starfield ? La quête principale du jeu permettra aux joueurs de découvrir rapidement l'ensemble des factions, leurs enjeux et leurs positions sur certains sujets. Il sera finalement possible d'aider et de remplir les quêtes de l'ensemble de ces groupes indépendamment des autres. Leurs histoires seront néanmoins un peu plus personnelles qu'à l'accoutumée et l'influence de votre personnage sur eux et leur politique devrait se faire ressentir. N'espérez pas toutefois finir à la tête de toutes les factions, mais attendez-vous à des conséquences directes. Idem pour l'ensemble des quêtes annexes, vos choix influençant le destin de plusieurs personnages principaux comme secondaires.

Les compagnons tiendront aussi une place importante dans le voyage des joueurs. Comme dans Fallout 4, ils auront tous leur propre point de vue sur les décisions que vous prendrez au cours de l'histoire principale. Ils seront en revanche en mesure de prendre la parole dans certaines situations et dans certains dialogues si vous le souhaitez. Exemple cité, vous pourrez être amené à vous voir refuser le passage à un endroit donné et votre camarade peut vous sortir de la situation à la demande. Cela aura évidemment des conséquences, bonnes comme mauvaises. Pour le reste, on retrouve des mécaniques plus classiques. Vos compagnons vous suivront en combat, vous pourrez échanger de l'équipement avec eux, et petite nouveauté ils pourront intégrer l'équipage de votre vaisseau pour aider à certaines tâches.