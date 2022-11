Depuis sa grosse présentation au dernier Summer Game Fest, Starfield s’est plutôt fait discret et avare en informations, mais voilà que Todd Howard, directeur du jeu, nous en livre quelques-unes. Dans un récent podcast, il nous apprend en effet que le jeu sera conçu pour aider les joueurs, quitte a sacrifier un peu de liberté au passage.

Starfield moins libre qu'espéré, mais pour la bonne cause

Alors que Starfield s'annonce comme un space opera qui mise grandement sur son exploration à se retrouver dans ce qui s’annonce comme un univers gigantesque constitué d’une centaine de systèmes solaires. Les développeurs ont donc opté pour une mécanique de niveaux pour indiquer aux joueurs la route à suivre. Comprenez par là que certaines zones seront, par exemple, peuplées d’ennemis de niveaux parfois élevés pour vous faire comprendre que vous n'avez rien à faire là pour le moment.

Nous avons nivelé les systèmes stellaires. Lorsque vous vous rendez dans un de ces systèmes, vous pourrez parfois constater qu'il est par exemple de niveau 40. En fait, c'est comme lorsque vous regardez la carte du monde de n’importe quel jeu. Vous verrez que telle ou telle zone est réservée aux joueurs de bas niveau et sera donc de niveau 1. Nous faisons la même chose, mais à l’échelle de plusieurs systèmes stellaires.

En somme, Starfield sera un faux open world. Puisque si l’exploration sera bel et bien libre, l’avancée quant à elle sera un poil balisée par ce système de niveaux. Certains joueurs pourront assurément y voir une forme de linéarité, tandis que d’autres seront sûrement ravis d’apprendre que le jeu les aidera à se repérer parmi les étoiles. Une technique qui n’est pas nouvelle puisqu’elle existe dans un très grand nombre de RPG, qu'ils soient en monde ouvert ou pas.

Pour rappel, Starfield s’annonce comme un jeu particulièrement ambitieux à mi-chemin entre Skyrim et No Man’s Sky. L’exploration spatiale sera au cœur de l’expérience, tout comme la narration. La plus grosse exclusivité de Microsoft n’a cependant pas encore de date de sortie, mais devrait certainement nous en donner une sous peu. Et pourquoi pas pendant les Game Awards la semaine prochaine ?