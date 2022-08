Repoussé à 2023, Starfield est la première nouvelle licence de Bethesda depuis des années. Le studio a de grandes ambitions pour ce projet qui a la lourde tâche de succéder à deux sagas phares. On se rappelle de Todd Howard qui annonçait fièrement que l’exclusivité Microsoft s'étendra sur plus de 100 systèmes et 1000 planètes. Aujourd’hui, on apprend que la carte du jeu serait encore plus gigantesque que n’importe quelle autre production de Bethesda.

Starfield deux fois plus grand que Fallout 76

Ce n’est pas la taille qui compte, mais pour un jeu en monde ouvert comme Starfield ça a sa petite importance. Au gré des prises de parole des développeurs il ne faisait plus aucun doute que celui que l’on appelle « le Skyrim dans l’espace » serait le jeu le plus gargantuesque de Bethesda à ce jour. On sait que la quête principale sera 20% plus longue que celles de jeux déjà généreux comme Fallout 4, qui représentait 40 heures au bas mot. Une durée de vie qui devrait clairement être rallongée pour les explorateurs en herbe.

Selon le compositeur du jeu, Inon Zur, Starfield sera deux fois plus grand que Fallout 76 et par conséquent huit fois plus vaste que Skyrim. De quoi garantir de longues heures à se perdre au sein des différentes planètes. L’intéressé promet par ailleurs une histoire principale plus prenante que jamais, avec un accent mis sur les réflexions philosophiques et la liberté d’action. Pour découvrir toutes les étendues que Starfield offrira, il faudra néanmoins patienter jusqu’en 2023.