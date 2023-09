Starfield continue son succès phénoménal et de dominer les classements de vente. Et pour rendre son jeu inoubliable, Bethesda a prévu quelques belles surprises dans sa hotte de Père Noël. Voyez plutôt :

En tant que nouveau joyau de Bethesda, le studio prend extrêmement soin de Starfield. Et pour cause, l'éditeur américain sait qu'il peut obtenir encore plus avec son RPG, et ce, à tous les niveaux. D'ailleurs, comme pour Skyrim en son temps, il n'a pas fallu longtemps pour que des joueurs s'approprient le jeu pour commencer à le modder. Signe d'une durée de vie gargantuesque ? Ça en prend le chemin.

Starfield sur les traces de The Elder Scrolls

Alors que Starfield est disponible depuis moins d'une semaine, on peut déjà voir des mods fleurir sur le net. La preuve avec cette modification qui permet de transformer la police de la ville de New Atlantis en stormtrooper. Et ce n'est que le début. On sait que Bethesda a de grands projets à ce niveau et veut permettre à sa communauté d'opérer de gros changements, allant jusqu'à créer des planètes. Partant de ce postulat, dans une interview récente avec Famitsu, le directeur du jeu, Todd Howard, a abordé ce sujet à nouveau, confirmant que l'ensemble complet des outils de modding pour Starfield serait disponible durant l'année 2024. Ces outils devraient permettre aux joueurs de "faire presque tout", a-t-il précisé

Une fois que le jeu supportera complètement les mods, vous pourrez faire presque tout, comme avec nos titres précédents. Les mods seront disponibles l'année prochaine, et nous allons le faire en grand, parce que nous aussi, nous adorons cela.

Comme on pouvait s'y attendre, le modding a toujours été un élément crucial des titres de Bethesda Game Studios, et il semble que Starfield ne fera pas exception. Howard a précédemment mentionné que le RPG de science-fiction serait un "paradis pour les moddeurs", tandis que Pete Hines, à la tête de l'édition, a également suggéré que les outils de modding du jeu permettraient même aux joueurs de créer leurs propres planètes.

Le jeu Starfield, qui a été lancé mondialement la semaine dernière, connaît un début fulgurant. Il a déjà dépassé 6 millions de joueurs, devenant ainsi le lancement le plus important de Bethesda à ce jour, et atteignant un pic de plus d'un million de joueurs simultanés sur toutes les plateformes le jour de sa sortie. C'est de la folie.

Déjà un stormtrooper dans Starfield. Avec ce mod.

Du modding de fou furieux ?

Si l'on peut ajouter des stormtroopers en une semaine, imaginez un peu ce que sera Starfield dans 1 an ou même 2. On peut déjà rêver d'un mod complet dans l'univers de Star Wars, même si Disney risque de ne pas apprécier. Il en va de même pour la majorité des univers spatiaux de la pop culture, de Mass Effect à Star Trek en passant par Dune. Il est important de noter que même après 21 ans, Morrowind est encore très apprécié et joué grâce à l'existence des mods. Bethesda n'est pas dupe et sait bien que Starfield peut potentiellement suivre le même parcours. Impliquer la communauté et l'aider à écrire le futur du jeu est le meilleur moyen de se faire apprécier par tous, tout en construisant une base de fans solide et généralement très dévouée.