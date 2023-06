Starfield est surement et même sans conteste le jeu le plus attendu à venir. Et avec la pluie d'informations à l'occasion du Summer Game Fest 2023 nous avons pu apprendre aussi quelles sont les configurations pour en profiter dignement

Le Summer Game Fest 2023 fut un bon moment pour tous ceux qui attendant le RPG spatial Starfield avec impatience. Dans la foulée de la présentation, Bethesda en a profité pour mettre à jour la fiche jeu sur Steam dans laquelle on peut désormais connaitre les configurations minimum et recommandée. Et... ça pique un peu et il vaut mieux avoir quelque chose de solide dans sa tour ou son laptop.

Starfield : un PC de riche pour le faire tourner dans de bonnes conditions

Alors ? Que faudra t-il pour profiter dignement de Starfield sur nos PC ? Le titre ne semble pas être une claque technique à l'inverse d'un Star Wars Outlaws pour ne citer que lui, mais monde ouvert oblige, il faut généralement du sérieux pour ce type de jeu. Voyez plutôt :

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10 version 22H2

125 GB d'espace disque disponible Notes supplémentaires : SSD requis

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10/11

125 GB d'espace disque disponible Notes supplémentaires : SSD requis

Vous avez bien lu, un SSD est requis pour jouer et il va falloir du costaud puisqu'il faut minimum 125 Go d'espace. C'est tout simplement gigantesque. Pour le reste si la configuration minimale est abordable pour la plupart des joueurs ce n'est pas forcément le cas pour la recommandée. Plus précisément il faudra s'assurer d'avoir au moins une RTX 2080. Et encore, Bethesda ne dit pas pour quelle définition d'écran. Si vous voulez pousser en 2K ou en 4K il faudra surement quelque chose de plus puissant encore. À titre de comparaison, le très gourmand Hogwarts Legacy ne réclame "que" une RTX 1080 Ti.

Le mastodonte Starfield

Si le jeu n'est pas une claque, il fallait tout de même s'attendre à de telles configurations pour une raison simple : son large monde ouvert. Semble t-il le jeu nécessite de charger entièrement une planète à chaque atterrissage. Cela comprend les bâtiments, les personnages, les animaux et autres faune et flore locale. Et comme le jeu est tout de même plus impressionnant qu'un No Man's Sky... Vous avez votre explication plus haut. Pour mémoire le jeu est prévu pour le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series.