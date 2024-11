Starfield ne manque pas d'ambitions et de qualités rendant la vaste galaxie imaginée par Bethesda intéressante à explorer. L'exécution laisse cependant parfois à désirer, notamment avec un gameplay ou des mécaniques qui n'ont qu'assez peu évolué depuis Skyrim ou encore Fallout 4. Tel est notamment le cas des temps de chargement à outrance, notamment en ville, rendant l'expérience poussive. C'est justement ce que viens agréablement corriger un mod de PanConKes0.

Enfin des balades plaisantes en ville dans Starfield

Malgré une toute nouvelle version du moteur Creation spécialement conçue pour Starfield, le titre se montre sur certains points techniquement en retard par rapport à d'autres RPG du même acabit, comme notamment Cyberpunk 2077. La faute notamment à des temps de chargement entre quasiment chaque bâtiment au sein d'une ville. Pour aller d'un point A à un point B, on peut souvent passer par plusieurs temps de chargement en un laps de temps très court. Chose qui rend le tout naturellement assez pénible à la longue.

C'est là qu'intervient le bien nommé mod Seamless City Interiors de PanConKes0. Comme son nom l'indique, celui-ci propose de supprimer totalement les temps de chargement durant nos balades dans une ville. Pour ce faire, le mod fait croire au code de Starfield que les lieux en intérieur sont en réalité des lieux en extérieur. Ouvrir une porte se fait donc de manière naturelle, sans temps d'attente. Vous pouvez voir le résultat dans la vidéo partagée par le moddeur ci-dessous.

Aussi salvateur que soit ce mod, il n'est malheureusement qu'à un état très embryonnaire, et uniquement disponible sur PC. PanConKes0 n'a en effet pour l'instant pu l'appliquer qu'à quelques zones de Neon City. Il faudra donc attendre un certain moment pour que cette solution s'applique à d'autres lieux de Starfield. De fait, son DLC Shattered Space n'en profite hélas pas non plus.

Source : Nexus Mods