Suite à un lancement impressionnant, Starfield de Bethesda connaît un ralentissement notable, surtout sur PC. Cette baisse d'activité, particulièrement évidente sur Steam, est souvent un bon indicateur des tendances chez les joueurs. Et voici ce que l'on peut apprendre à ce sujet.

Starfield en perte de vitesse

Starfield, sorti il y a un peu plus de deux mois sur PC et Xbox, a connu un début fulgurant, devenant le "plus gros lancement de jeu Bethesda" de tous les temps. Cependant, les statistiques récentes montrent une baisse significative de son nombre de joueurs. À l'heure actuelle, Skyrim, sorti en 2011, attire plus de joueurs sur Steam avec un total de 15 386 joueurs répartis entre la version originale et l'Édition Spéciale de 2016. Ces chiffres combinent un pic de joueurs sur 24 heures de 25 181, sans compter les joueurs de la version VR.

En comparaison, Starfield compte actuellement 11 563 joueurs explorant ses étoiles et planètes, avec un pic sur 24 heures de 23 920 joueurs. Bien que le pic historique de Starfield sur Steam ait atteint 330 723 joueurs, dépassant les records des deux versions de Skyrim, une baisse notable de l'activité des joueurs est évidente dans les graphiques de suivi.

Il est important de noter que les chiffres sur les consoles Xbox et le Game Pass pourraient offrir une perspective différente. Cependant, la comparaison entre les deux jeux sur Steam reste remarquable, surtout compte tenu de la récente sortie de Starfield par rapport à l'ancienneté de Skyrim.

Le début de la fin ou juste une petite fatigue ?

Récemment, les nominations pour les Game Awards ont été annoncées, avec une absence notable de Starfield dans la plupart des catégories. Il a été nominé uniquement dans la catégorie du meilleur RPG, face à des titres tels que Baldur's Gate 3 et Final Fantasy 16. Par ailleurs, des moddeurs ont entrepris de corriger certains aspects de Starfield, un processus que Bethesda ne facilite pas particulièrement.

Quant à The Elder Scrolls 6, très attendu par les fans, peu d'informations sont disponibles. Sa seule annonce a été faite en réponse à la forte demande des fans, laissant présager une longue attente avant d'obtenir plus de détails sur son développement. On parle de minimum 2026 voir peut être 2027.

La situation actuelle sur Steam met en lumière l'incroyable longévité de Skyrim dans le cœur des joueurs, contrastant avec le parcours fluctuant de Starfield. Cette tendance soulève clairement des questions sur la durabilité du succès dans l'industrie des jeux vidéo et l'impact de la communauté des joueurs sur la popularité des jeux.