Il y a peu, Starfield a fait la polémique pour quelque chose qui n'est pas de son ressort, et il se fait détruire par les joueurs à cause de ça. Que s'est-il passé ?

Les Steam Awards 2023 ont rendu leur verdict il y a quelques jours. Pour rappel, c'est une remise des prix sur la plateforme de Valve avec une particularité : c'est la communauté qui désigne les vainqueurs via un vote. Et justement, Starfield a remporté un prix bien précis. Malheureusement, ça n'a pas manqué de provoquer la colère des joueurs. Le problème, c'est qu'une partie d'entre eux a exprimé son mécontentement d'une façon jugée par quelques personnes comme étant injuste.

Starfield fait la polémique et se fait détruire sur Steam

Le RPG de Bethesda fut nommé dans une seule et unique catégorie aux Steam Awards 2023 : le « Meilleur Gameplay Innovant », et il a réussi à gagner. En face de Starfield, on trouvait Remnant 2, mais également Shadows of Doubt ou Contraband Police. Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas passé chez tout le monde, et sur les réseaux sociaux, des plaintes se sont fait entendre. « Je suis quasiment sûr que c'est une blague de la part des joueurs PC », « Qu'est-ce qu'il a innové ? La manière de faire le jeu le plus ennuyant possible ? », pouvait-on lire, entre autres.

D'un côté, l'étonnement de la communauté est compréhensible. Starfield n'a pas un gameplay qu'on pourrait qualifier d'innovant. Il fait plus usage d'une formule éprouvée bien connue des fans. Du coup, les joueurs pensent que c'est une blague de la part de certaines personnes. Au final, peu importe les raisons, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui a suivi sur la plateforme de Valve. Le jeu s'est pris une nouvelle vague de critiques négatives, faisant encore plus chuter sa moyenne.

En soi, avant cette polémique, Starfield affichait déjà un score de « Moyen » pour plus de 85 000 évaluations (il en est à plus de 90 000 à l'heure d'écrire ces lignes). Néanmoins, de nouveaux avis se sont rajoutés dans la balance, et pour une raison : la distinction qu'il a obtenu. On peut ne pas aimer le jeu, mais ça paraît légèrement injuste de le tacler précisément pour ça, sans citer d'autres raisons pour appuyer son propos. N'oublions pas qu'en l'occurrence, le dernier-né de Bethesda a remporté ce prix grâce aux votes des joueurs, même si c'était peut-être pensé pour être une blague.

Une remontée en approche pour le RPG ?

Le bilan est donc un peu sombre pour Starfield. Du moins, pour le moment, car ça pourrait changer en 2024. Eh oui, son créateur et Xbox ne comptent pas l'abandonner de sitôt. Déjà, on se doute que les moddeurs vont le maintenir en vie un certain temps, mais des mises à jour régulières sont également à prévoir. « En 2024, nous déploierons des mises à jour toutes les six semaines environ, avec notre prochain patch majeur qui arrivera en février », nous avait expliqué l'éditeur. On approche bientôt de la mise en place de cet énorme patch qui s'annonce prometteur. En outre, on assistera cette année à l'arrivée de l'extension baptisée Shattered Space.