Les joueurs semblent déserter de plus en plus Starfield sur Steam, mais il suffirait d'une annonce pour relancer leur intérêt. Au vu de la situation, Bethesda va peut-être devoir réagir plus vite que prévu.

Peu importe ce qu'on en pense, Starfield a clairement fait partie des grosses sorties de 2023. Dans nos colonnes, on lui a même attribué la note maximale de 10/10. C'est vous à dire quel point cette épopée spatiale nous a marqués. Au départ, il y avait de nombreux fans au rendez-vous, en témoigne les chiffres de la plateforme Steam. Néanmoins, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Les joueurs ont l'air de quitter le navire un par un, mais Bethesda a encore un atout dans sa manche. Il est probablement temps de le jouer.

Les joueurs Steam désertent Starfield

Starfield est sorti il y a environ cinq mois, et il a rapidement explosé tous les records. C'est même devenu le plus gros lancement de l'histoire pour Bethesda, une prouesse qui n'est pas à prendre à la légère. D'une manière générale, le dernier-né de la firme a rencontré un énorme succès, et pendant des semaines, son ascension fut sans entraves. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, et maintenant, sa fréquentation est en déclin. On le constate sur Steam, en jetant un bref coup d'œil aux statistiques. Et le bilan est sans appel.

Sur les 30 derniers jours, la plateforme de Valve a enregistré une moyenne de 7 963 joueurs connectés en simultané (à l'heure d'écrire ces lignes). Comparé à ses débuts, on est face à une diminution drastique de 97%. En sachant que cette baisse avait déjà démarré entre septembre et octobre 2023, avec une base de joueurs ayant diminué de 67%. Alors oui, il est indéniable que Starfield n'attire plus des centaines de milliers de personnes régulièrement. Néanmoins, est-ce que c'est vraiment surprenant ? La réponse est non.

Eh oui, Starfield est un jeu solo, et non un titre orienté multijoueur. Cette chute qui paraît violente, on la voit souvent arriver dans la sphère vidéoludique. En soi, ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, ou qu'il n'arrive plus à satisfaire ses détenteurs. Ceci dit, les chiffres pourraient facilement remonter. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort, mais plutôt de celui du studio. En effet, les fans attendent avec impatience une chose : la sortie de l'extension baptisée Shattered Space.

Où est le DLC ?

C'est l'argument de taille qui pourrait faire revenir les joueurs en masse. Le DLC prévu pour Starfield existe bel et bien, mais il n'a pas encore été sous le feu des projecteurs. Où est-il ? Est-ce qu'il a subi un report sans qu'on le sache ? Bethesda a-t-il revu ses plans ? Pour le moment, on est dans le flou total. Pour certains, on va forcément avoir une annonce en 2024, ce qui n'est pas dénué de logique. On voit mal la firme attendre 2025 pour déployer son extension. Toutefois, force est de constater qu'on n'a toujours aucune nouvelle de celle-ci.

Cela étant, n'oublions pas que les mods peuvent aussi servir à garder l'intérêt des joueurs. Skyrim en est la preuve vivante. Dans le cas de Starfield, ça n'a pas l'air de peser beaucoup dans la balance. Il y a toujours les grosses mises à jour qui sont implantées dans le jeu, et il faut le reconnaître, elles sont assez massives. Mais ça n'a pas la même valeur que l'arrivée d'un DLC massif prêt à nous en mettre plein les yeux. On espère que ce sera pour cette année.