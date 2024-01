Starfield vient tout juste de rafler une belle récompense lors d'un gros événement, et ça risque de ne pas plaire à tout le monde. D'autant plus que c'est les joueurs qui ont tranché.

Starfield, c'est le dernier-né de Bethesda, le studio derrière Skyrim ou encore Fallout 4. Donc forcément, on l'attendait avec impatience, et dans nos colonnes, il a fait mouche. C'est simple, on lui a attribué la note de 10/10 tant son épopée spatiale nous a marqués. Ceci dit, comme bon nombre de ses pairs, il n'a pas été au goût de tout le monde pour diverses raisons. Malgré cela, ça ne l'a pas empêché de rafler une grosse récompense lors d'un événement bien connu : les Steam Awards 2023.

Starfield a le gameplay le plus innovant, c'est acté

Avant toute chose, à l'image des Game Awards 2023, Starfield a seulement été nommé dans une catégorie bien précise. Certains diront qu'il s'est fait à nouveau snober, tandis que d'autres trouveront ça normal. Quoi qu'il en soit, il est parvenu à remporter la distinction « Meilleur Gameplay Innovant », ce qui est une sacrée prouesse. En face de lui, il y avait Remnant 2, mais également Shadows of Doubt ou Contraband Police. Une fois encore, quelques joueurs pensent que la compétition dans cette section n'était pas rude, mais ce sera à vous d'en juger.

En tout cas, et comme on pouvait s'y attendre, ça a fait jaser dans les chaumières. Starfield n'a pas fait l'unanimité dans la communauté, et ça se ressent dans les commentaires sur les réseaux sociaux. « Innovant ? C'est probablement le moins innovant de tous », « Je suis quasiment sûr que c'est une blague de la part des joueurs PC », « Qu'est-ce qu'il a innové ? La manière de faire le jeu le plus ennuyant possible ? », peut-on notamment lire sur la Toile. Une chose est sûre, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère.

Quand on regarde de plus près le gameplay de Starfield, on remarque que c'est un héritage de la recette classique de Bethesda. D'où le fait qu'il ne soit pas vraiment innovant, même si c'est une formule éprouvée. Est-ce pour l'exploration prenante que les joueurs ont donné leur voix ? Ou la gestion de notre équipage et de notre bolide interstellaire ? Ou est-ce que c'était une simple farce ? Difficile de le savoir, mais ce sont des possibilités à ne pas écarter.

La liste des gagnants des Steam Awards 2023

Voici la liste complète des grands vainqueurs des Steam Awards 2023. On retrouve donc Starfield, mais également Baldur's Gate 3, Sifu, ou Dave the Diver. C'est donc peut-être le moment pour vous de faire de belles découvertes. Sans surprise, c'est le RPG de Larian qui a raflé le plus de récompenses, et surtout, la distinction Jeu de l'Année. Cette fois, il avait en face de lui FC 24, Lethal Company, le remake de Resident Evil 4 et Hogwarts Legacy. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à faire tomber le titan.

Jeu de l'Année

Baldur's Gate 3 - Gagnant

FC 24

Lethal Company

Resident Evil 4

Hogwarts Legacy

Jeu VR de l'année

I Expect You To Die 3

Labyrinthine - Gagnant

F1 23

Gorilla Tag

Ghosts of Tabor

Amour Indéfectible

Apex Legends

Red Dead Redemption 2 - Gagnant

Deep Rock Galactic

Dota 2

Rust

Meilleur jeu sur Steam Deck

Brotato

The Outlast Trials

Dredge

Hogwarts Legacy - Gagnant

Diablo 4

C'est mieux à plusieurs

Sons of the Forest

Warhammer 40,000 : Darktide

Party Animals

Sunkenland

Lethal Company - Gagnant

Style visuel d'exception

Darkest Dungeon 2

Cocoon

Atomic Heart - Gagnant

Inward

High on Life

Gameplay le plus innovant

Remnant 2

Starfield - Gagnant

Contraband Police

Your Only Move Is Hustle

Shadows of Doubt

Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité

FC 24

Sifu - Gagnant

Overwatch 2

Street Fighter 6

Lords of the Fallen

Meilleure bande-son

Pizza Tower

Hi-Fi Rush

The Last of Us Part I - Gagnant

Chants of Sennaar

Persona 5 Tactica

Jeu exceptionnel riche en récits

Love is All Around

Resident Evil 4

Star Wars : Jedi Survivor

Lies of P

Baldur's Gate 3 - Gagnant

Moment de détente