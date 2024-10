L'extension Shattered Space de Starfield est sortie le 30 septembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC. Un DLC payant, vendu au prix de 29,99€, qui ne semble vraiment pas déplacer les foules. À l'heure d'écrire ces lignes, c'est une très grosse douche froide avec seulement 38% d'avis positifs pour 1 334 évaluations sur Steam. Une déception que l'on partage ? Vous le découvrirez très bientôt, dans les prochains jours même, avec notre test complet.

Une exploration améliorée pour Starfield

Le DLC Shattered Space de Starfield est donc disponible et vous propose de faire connaissance avec la Maison Va’Ruun, tout en explorant un paquet de lieux inédits dans une ambiance plus horrifique. Voilà pour une partie du programme officiel. En complément de cette extension, un moddeur a travaillé dans son coin pour finaliser un nouveau mod qui enrichit l'expérience avec des routes. « Désormais, nous avons des véhicules dans Starfield, mais pas d'infrastructures pour les utiliser dans les parties les plus civilisées du monde du jeu. Ce mod offre une nouvelle manière d'explorer et de se déplacer dans chaque ville, en ajoutant un réseau de routes à la plupart des grandes de villes de Starfield » annonce TheMilkArtist sur NexusMods.

Une nouveauté qui change tout pour le DLC de Starfield, mais aussi pour le jeu principal, et qui permet d'exploiter davantage le véhicule terrestre REV-8. Pour l'instant, ce n'est que le début est TheMilkArtist prévoit des packs additionnels à l'avenir. En revanche, attention si vous l'installez, car il met en garde contre d'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres mods, et des bugs possibles avec des arbres, buissons et objets de l'environnement qui pourraient passer à travers les routes. En plus des chemins pour le buggy, vous pourrez même avoir recours à des ascenseurs pour atteindre par exemple la route supérieur de New Atlantis. Vous trouverez toutes les infos sur ce mod Starfield intitulé « Galactic Highway Network » via la page NexusMods.

Crédits : TheMilkArtist.

Source : TheMilkArtist via NexusMods.