Certains joueurs pourraient être privés de Starfield à sa sortie. Bethesda et Microsoft semblent en effet avoir fait un choix concernant certains territoires.

Zelda Tears of the Kingdom pour la Nintendo Switch, Marvel’s Spider-Man 2 pour la PS5 et Starfield côté Xbox Series… chaque constructeur se prépare à lancer un jeu particulièrement attendu cette année. Le dernier RPG en date de Bethesda fera prochainement l’objet d’une longue présentation lors de la période du Summer Game Fest. Elle devrait mettre en lumière les différentes mécaniques du jeu en amont de son lancement le 6 septembre 2023. Peut-être arrivera-t-il enfin à se défaire de ce fichu titre de « Skyrim dans l’espace » à ce moment-là ? Qui sait ? Il semblerait en revanche que tous les joueurs ne pourront pas profiter de cette nouvelle licence à sa sortie.

Les Russes privés de Starfield ?

Starfield continue de faire parler de lui. Il ne se passe presque plus une semaine sans que la prochaine grosse exclusivité Xbox Series ne fasse les gros titres. Dernièrement, c’était une éventuelle manette aux couleurs du jeu particulièrement jolie et des informations autour de la grosse conférence qui ont fait jaser. Les rumeurs vont de bon train, mais si le RPG se retrouve une nouvelle fois dans les colonnes de la presse spécialisée, c’est pour une toute autre raison. Bethesda pourrait en effet abandonner la commercialisation d’une des versions et priver toute une frange de joueurs du jeu.

Comme l’ont remarqué plusieurs utilisateurs de Reddit, depuis le 13 avril 2023 les développeurs ont en effet retiré le russe des langues prises en charge dans Starfield. La traduction des sous-titres et l’interface du jeu dans cette langue était néanmoins encore garantie au 4 avril. Il se pourrait que Microsoft annule également la commercialisation de sa prochaine grosse exclusivité Xbox en Russie en raison des événements tragiques de la guerre en Ukraine. La firme de Redmond avait déjà coupé les ponts avec le territoire, tout comme de nombreux éditeurs dont Sony, Ubisoft, Rockstar ou Nintendo.

Abandon de la traduction russe dans Starfield via SteamDB

Une décision qui fait débat au sein de la communauté, certains approuvant la prise de position, d’autres trouvant le processus injuste envers les joueurs. D’autant que comme il a été souligné, certaines personnes en dehors de la Russie auraient pu profiter de la traduction, notamment les joueurs ukrainiens. A l’heure actuelle, Bethesda n’a cependant pas communiqué sur les raisons derrière ce choix qui pourrait tout aussi bien être financières.