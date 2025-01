Depuis sa sortie en 2023, Starfield a fait parler de lui. Bethesda a plongé les joueurs dans un univers immense, mêlant exploration spatiale et monde ouvert. Si certains fans adorent le jeu pour son ambiance et ses possibilités, d’autres restent plus mitigés. On reproche souvent à l’espace d’être trop… vide. Mais une nouvelle rumeur, apparue récemment, pourrait tout changer.

Une bonne nouvelle pour Starfield

En effet, une nouvelle rumeur sur Starfield laisse entendre qu’une mise à jour majeure serait en préparation pour 2025. Et pour beaucoup, cela pourrait enfin répondre aux critiques les plus fréquentes. Starfield n’a pas laissé tout le monde indifférent. Avec une note "Moyenne" sur Steam, les avis sont partagés. D’un côté, il y a ceux qui trouvent l’univers fascinant et les quêtes captivantes. De l’autre, certains estiment que l’expérience manque de densité et que l’univers est parfois trop vaste… pour rien.

Malgré ces retours, Bethesda n’a pas abandonné Starfield. Des mises à jour régulières ont été proposées, comme le DLC Shattered Space en septembre 2024. Cette extension a ajouté du contenu, mais n’a pas réussi à régler les problèmes majeurs du jeu principal. Une autre mise à jour gratuite a ensuite introduit des améliorations pratiques et permis l’utilisation de mods créés par les joueurs sans désactiver les succès.

Une rumeur qui fait parler

C’est ici qu’intervient la rumeur sur Starfield. Selon @Odah_SFA, un utilisateur Twitter connu pour ses informations parfois justes, une mise à jour inattendue pourrait arriver en 2025. Celle-ci serait "code-altering", c’est-à-dire qu’elle modifierait profondément le jeu, peut-être dans son fonctionnement même.

Pour l’instant, tout cela reste très flou. Cette source a déjà vu juste par le passé, mais elle a aussi eu des ratés. Cela n’empêche pas les discussions de s’enflammer. Certains espèrent des ajouts significatifs sur Starfield : des mécaniques de gameplay plus profondes, une meilleure densité de contenu ou encore de nouvelles zones à explorer.

D’autres restent plus sceptiques, notamment à cause de la déception qu’a été Starfield Shattered Space pour une partie des joueurs. Ce DLC, pourtant attendu, n’a pas vraiment répondu aux attentes.

Source : Odah_SFA,