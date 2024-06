Des modifications récentes sur la page Steam de Starfield laissent présager une importante mise à jour ou l'arrivée d'un DLC significatif. Les joueurs ont remarqué une activité inhabituelle sur la base de données de Steam, augmentant les spéculations sur ce que Bethesda pourrait annoncer prochainement. Forcément, il n'en fallait pas plus pour exciter les fans.

Un support continu de Bethesda pour Starfield

Depuis sa sortie en septembre dernier, Starfield a bénéficié d'un soutien régulier de la part de Bethesda. Récemment, un patch majeur a été déployé, apportant des améliorations aux cartes et permettant de personnaliser l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Cependant, il semble que quelque chose de plus grand soit en préparation Sur le subreddit dédié à Starfield, un utilisateur nommé JarusinTheStars a remarqué une augmentation notable des mises à jour sur la page Steam du jeu au cours de la semaine passée. Selon lui, ces modifications pourraient indiquer l'arrivée d'une nouvelle mise à jour massive ou du DLC attendu, Shattered Space.

"Depuis la semaine dernière (et plus généralement depuis le 1er mai), il y a eu plus de changements que jamais depuis le lancement, parfois plus de dix par jour," observe JarusinTheStars. Cette activité pourrait être liée à une présentation prévue lors du Xbox Showcase le 9 juin, où Bethesda pourrait dévoiler l'extension Shattered Space ainsi que la mise à jour de juin, qui promet d'être encore plus importante que la précédente.

Le Xbox Showcase de la semaine (dimanche 9 juin) semble être l'occasion idéale pour Bethesda de révéler ses développements en cours. Les fans s'attendent à obtenir des nouvelles sur le DLC Shattered Space, qui devrait sortir cet automne. Un dévoilement de la date de sortie précise pourrait également avoir lieu lors de cet événement.

Il n'est pas exclu qu'une mise à jour soit lancée durant le showcase lui-même. Xbox a déjà utilisé cette stratégie, consistant à lancer des jeux ou des mises à jour de manière surprenante lors de ses présentations. Les joueurs de Starfield devront donc rester attentifs aux annonces de Bethesda durant ce week-end.