Décidément, l'ex-développeur de Bethesda, Bruce Nesmith, fait beaucoup parler de lui. Après avoir évoqué son travail sur TES et discuté de ce qui pourrait attendre les joueurs dans The Elder Scrolls 6 lors d'un podcast, il s'est également exprimé au sujet de Starfield, un RPG sur lequel il a travaillé.

Starfield aurait pu être différent

Ainsi donc, Nesmith, qui occupait le poste de concepteur principal sur Skyrim et a participé aux premières phases de développement de Starfield avant de quitter Bethesda, a exprimé que l'option d'une galaxie plus restreinte aurait pu s'avérer judicieuse. "Nous avons eu de nombreuses discussions concernant l'ampleur du jeu... À un moment donné, j'ai suggéré que 'le jeu serait probablement meilleur si nous nous limitions à une vingtaine de systèmes solaires'", a-t-il déclaré.

Starfield, avec ses plus de 1 000 planètes explorables, promet une aventure spatiale d'une envergure impressionnante. Cependant, cette immensité est aussi un peu son point faible. L'équipe a toutefois vu dans la génération procédurale un moyen de réduire la charge de travail tout en élargissant l'univers du jeu. "Créer un système solaire, c'est une chose, mais en créer cent ne multiplie pas vraiment la charge de travail", explique Nesmith. Néanmoins, la pratique semble différer de la théorie. L'espace regorge de planètes aux caractéristiques étonnantes et uniques, mais de nombreux joueurs estiment tout de même que Starfield a privilégié l'ampleur au détriment de l'émerveillement.

L'exemple Outer Wilds

Nesmith reconnaît que la majorité du contenu principal du jeu est concentrée dans quelques dizaines de systèmes solaires, et il semble que des compromis aient été nécessaires. . Il explique plus en détail dans l'interview sur le podcast MinnMax :

Quand vous essayez aussi de 'construire votre propre vaisseau spatial', et avec tout le travail nécessaire pour les quêtes, la diversité de la flore et de la faune, des choix difficiles s'imposent. Certains aspects de l'exploration auraient pu être mieux exploités

Malgré les compromis nécessaires dans le développement du jeu, on ne peut s'empêcher de se demander si le RPG aurait été meilleur si les idées de Nesmith avaient été retenues. Starfield aurait pu tirer parti de la leçon d'Outer Wilds, un jeu qui, bien que proportionnellement petit, a su capturer l'émerveillement de l'exploration spatiale. Au final, No Man's Sky semble aussi avoir été plus convaincant pour certains joueurs. Bien que la comparaison entre un jeu indépendant et un RPG à gros budget puisse sembler injuste, elle montre que l'on peut faire ressentir l'immensité de l'espace avec un nombre restreint de planètes, quelque chose que Starfield aurait peut-être dû prendre en compte.