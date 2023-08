Avant la sortie de Forza Motorsport le 10 octobre 2023, Xbox va être sous le feu des projecteurs grâce à Starfield. L'un des jeux les plus surveillés de cette génération et les plus attendus de l'année. Le space opera est aussi important pour Microsoft qui a jusqu'alors très timide en termes d'exclusivités Xbox Series. Pour préparer les joueurs à son arrivée, Bethesda a préparé une infographie très utile pour s'y retrouver.

Starfield sortira le 1er septembre 2023 en exclu Xbox Series X|S et PC. Étant donné qu'il s'agit d'une exclu Microsoft, il sera aussi disponible au lancement dans le Xbox Game Pass. Un jeu qui s'annonce ultra généreux à tel point qu'un joueur a déjà potassé le titre pour aider la communauté. À partir des trailers mis en ligne par Bethesda et un peu d'imagination, l'utilisateur Reddit asd8dhd a créé un document de 44 pages. Un ouvrage qui détaille le système de compétences. Un travail colossal.

De son côté, l'éditeur a dressé une chronologie de l'histoire de Starfield. Cela permet d'en savoir plus sur les événements antérieurs à l'aventure principale. Tout commence en 2050 lors du débarquement des humains sur Mars. Dix ans plus tard, en 2100, l'humanité vit désormais dans l'espace. En 2156, les humains voguent vers Alpha de Centaure (4,37 années-lumière de la Terre) pour s'y installer et former l'Union coloniale en 2159. La capitale officielle de l'Union coloniale, New Atlantis, est quant à elle érigée en 2160.

Ce n'est qu'en 2275 que le groupe d'explorateurs qui parcourent la galaxie pour déterrer des artefacts, Constellation, est constitué par Sebastian Banks avec l'aide d'une physicienne, d'une botaniste, d'une spécialiste en biologie et physique ou encore d'une héritière et aventurière fortunée. Pendant des années, Constellation recrute à tour de bras jusqu'à l'achat de la station L-868. L'ISS sera alors convertie pour scanner « l'espace lointain l'Iris ». 2330 A.D marque le début de l'histoire de Starfield que vous vivrez.

Toute la chronologie pour bien démarrer l'aventure

Les événements ci-dessus ne sont évidemment pas exhaustifs. C'est même très loin d'être le cas, mais voici la chronologie de Starfield partagée par Bethesda. Elle vous aidera à mieux comprendre l'univers, le contexte et les enjeux avant de lancer cette future (grande ?) épopée spatiale.

L'an 2100 : les humains quittent la Terre pour une nouvelle vie

2050 : première arrivée des humains sur Mars. Dès 2100, l’humanité vit dans l’espace

2156 : arrivée des humains sur Alpha du Centaure (4,37 années-lumière de la Terre)

2159 : établissement de l'Union coloniale

2160 : fondation de New Atlantis qui devient la capitale officielle de l'Union coloniale en 2161

2167 : colonisation de Cheyenne par Solomon Coe qui y fonde sa première colonie : Akila City

2188 : Coe invite Volii à rejoindre Cheyenne dans une nouvelle alliance, la Confédération Liber Astra. Cette dernière est officiellement formée en 2189

2194 : l'Union coloniale met en orbite une station appelée la Clinique autour de Deepala, dans le système Narion. Les peuples non affiliés du système Narion voient cet établissement comme une tentative de l'UC d'étendre ses frontières et exigent le retrait de la station. Suite au refus de l'UC, les peuples de Narion demandent à rejoindre la Confédération Liber Astra qui se mobilise pour protéger le système en 2195

2196 : en réponse à la mobilisation de Liber Astra, l'UC introduit une flotte dans le système Narion, Liber Astra en fait de même. C'est le début de la guerre de Narion

L'an 2200 : une guerre qui dure et création d'un groupe d'explorateurs

2216 : la guerre de Narion s'éternise alors que l'opinion publique se dégrade. En 2216, le Traité de Narion est signé par l'UC et la Confédération Liber Astra, mettant fin au conflit. Le terme « Systèmes occupés » est officialisé dans le traité

2221 : la Police de Liber Astra est fondée comme une force d'élite de protection et d'investigation au service des citoyens de la Confédération Liber Astra

2275 : Constellation est formée par Sebastian Banks. Les membres d'origine comprennent Chloe Bao, physicienne accomplie, Aja Mamasa, plus jeune membre du groupe et protégée de Sebastian, Darius Andris, botaniste et spécialiste en xénoflore, Bernadette Laurent, héritière et aventurière fortunée, Everado Gil, ancien contrebandier, et Kadri Toma, spécialiste en biologie et physique. La Loge est construite à New Atlantis pour répondre aux besoins des membres de Constellation pour les générations à venir

L'an 2300 à 2320 : fin de la guerre coloniale

2305 : Barrett rejoint Constellation

2305 : Barrett rejoint Constellation

2307 : la Confédération Liber Astra commence à exploiter la planète Vesta du système Lunara

2308 : l'Union coloniale prétend qu'en établissant une colonie dans un quatrième système stellaire, la Confédération Liber Astra viole le Traité de Narion. Les discussions diplomatiques échouent et l'UC assiège Vesta, tuant tous ceux qui y étaient restés (ou y furent emmenés) pour la défendre. C'est le début officiel de la Guerre coloniale

2310 : Constellation découvre son premier artefact et l'entrepose dans ses archives

2311 : après plusieurs années de conflit, la Guerre coloniale prend fin avec la bataille de Cheyenne dans laquelle une flotte de vaisseaux civils et militaires de la Confédération Liber Astra abat les vaisseaux de commandement de la Marine coloniale grâce à des tactiques de guérilla

2315 : en réponse à l'utilisation de vaisseaux civils par Liber Astra lors de la Guerre coloniale, l'UC décide de fonder l'Avant- garde. Cette dernière est une armée civile reposant sur des vaisseaux privés d'individus ayant juré de protéger l'Union coloniale et ses intérêts. La récompense ultime pour ce service est l'obtention de la citoyenneté de l'UC

2319 : Sarah Morgan devient le plus jeune commandant du Corps des navigateurs de l'UC, bien que cela ne dure pas

L'an 2321 à 2330 : le groupe Constellation s'agrandit à l'aube du voyage Starfield

2321 : Walter Stroud, copropriétaire de Stroud-Eklund, l’un des fabricants majeurs de vaisseaux des Systèmes occupés, rejoint Constellation et devient son principal support financier

2321 : Walter Stroud, copropriétaire de Stroud-Eklund, l'un des fabricants majeurs de vaisseaux des Systèmes occupés, rejoint Constellation et devient son principal support financier

2322 : Vladimir Sall, ex-pirate de la Flotte écarlate, rejoint Constellation

2325 : Sarah Morgan devient la dirigeante de Constellation

2325 : le théologien Matteo Khatri rejoint Constellation

2326 : Barrett trouve l'artefact original dans les archives de Constellation et reconnaît qu'il s'agit d'un objet spécial

2326 : après des mois de correspondance avec Sarah Morgan, Noel, talentueuse scientifique diplômée, est invitée à rejoindre Constellation

2327 : le membre de la POLA, Sam Coe, et sa fille Cora rejoignent Constellation

2328 : Andreja rejoint Constellation

2328 : Barrett convainc Constellation d'acheter la station L-868 et de la transformer en scanner pour l'espace lointain, surnommé « l'Iris »

2330 A.D : début de Starfield

Si vous voulez vivre Starfield au milieu de fans, le cinéma parisien Le Grand Rex organise un énorme événement. L'occasion de visionner l'Exoconférence d'Alexandre Astier (Kaamelott), une présentation du jeu et les films Cowboy Bepop ainsi qu'Ad Astra. Ou sinon vous pouvez rester chez vous en solo pour profiter de l'exclu Xbox en étant confortablement installés dans cet objet collector très réussi... mais pas donné !