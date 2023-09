On savait que Starfield faisait partie des jeux les plus attendus de l'année, mais le record historique qu'il vient de battre est tout simplement exceptionnel.

Ça y est, Starfield est enfin disponible pour tout le monde. Les joueurs qui bénéficiaient d'un accès anticipé ont eu le droit de se lancer dans l'aventure un peu plus tôt, mais les autres peuvent aussi le faire depuis ce 6 septembre. Cerise sur le gâteau, Starfield est même dans le Xbox Game Pass pour ceux qui ne veulent pas payer le jeu au prix fort. En tout cas, quelle que soit la façon dont ils y accèdent, les joueurs ont répondu présent et grâce à eux, un record historique vient de tomber.

Starfield bat encore un record

On savait que Starfield allait occuper des millions de personnes dès sa sortie, sans savoir exactement combien. Le compte officel du jeu annonce fièrement les premiers chiffres. Ce sont ainsi 6 millions de joueurs qui ont déjà craqué pour lui en seulement 24 heures depuis sa sortie. C'est tout simplement le meilleur lancement de l'histoire pour un jeu Bethesda, se félicite l'entreprise. Cette donnée prend évidemment en compte les ventes physiques et digitales du RPG, mais aussi le nombre de personnes qui en profitent grâce à leur abonnement Game Pass.

Starfield explose donc le dernier record en date et de loin. Forza Horizon 5 et ses 4,5 millions de joueurs qui étaient déjà partis explorer le Mexique en seulement 24 heures après sa sortie perdent donc la course. À l'époque, il s'agissait du meilleur lancement pour un titre Xbox Game Studios, mais Starfield vient de pulvériser ce fait d'armes. Le « Skyrim dans l'espace » fait aussi mieux que le RPG culte de 2011 auquel il était tant comparé, qui lui s'était vendu à 3,5 millions d'unités en deux jours. Il convient malgré tout de remettre cette prouesse dans son contexte : le service d'abonnement de Microsoft n'existait pas à l'époque, mais la stratégie de la firme de Redmond semble payante. En revanche, c'est quand même bien loin de la performance historique de GTA 5 et ses 11 millions d'exemplaires écoulés en 24 heures lors de sa sortie sur PS3 et Xbox 360 en 2013.

La communauté quand même virulente avec le jeu sur Metacritic

Sur Steam, Starfield a aussi brillé avec un pic de 269 177 joueurs connectés simultanément. Toutes plateformes confondues, il a réuni 1 million de personnes en même temps, révèle Phil Spencer. Le RPG est donc un énorme succès commercial, mais aussi une réussite critique, ce qui compte énormément pour un studio. La presse du monde entier a, comme nous, encensé le titre de toutes parts et Xbox l'a fièrement montré en affichant les notes des critiques sur les réseaux sociaux.

En revanche, le public est beaucoup moins élogieux avec lui sur Metacritic. La version Xbox récolte un correct 6/10 et c'est encore moins bien sur PC avec un moyen 5,4. Difficile de tenir compte des notes de 0 qu'on peut interpréter comme du review bombing, mais les autres critiques pointent globalement du doigt la formule des jeux Bethesda qui n'a pas évolué depuis des années selon les joueurs.